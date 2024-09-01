Армия РФ атаковала ракетами центр реабилитации детей и детдом в Сумах

Вечером 1 сентября российские захватчики в очередной раз нанесли ракетный удар по городу Сумы. Новыми целями агрессора стали центр реабилитации детей и детдом.
Главные тезисы
- Армия РФ снова нарушает международное право, права человека и совершает военные преступления.
- Последствия атаки врага по городу уточняются.
- Документальный фильм "Истерзанное детство" раскрывает правду о похищении украинских детей Россией.
Россияне снова атакуют ракетами украинских детей
Что важно понимать, указаное здание расположено среди жилого микрорайона города.
По словам представителей местных властей, на месте уже работают все необходимые службы. Людям оказывается медицинская помощь. Последствия вражеской атаки уточняются.
Россия не только убивает, но и похищает украинских детей
Документальный фильм Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Стоит отметить, что к похищениям украинских детей с оккупированных Россией территорий также присоединилась Беларусь, являющаяся союзницей Кремля в войне против Украины.
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