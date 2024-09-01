Армия РФ атаковала ракетами центр реабилитации детей и детдом в Сумах

Вечером 1 сентября российские захватчики в очередной раз нанесли ракетный удар по городу Сумы. Новыми целями агрессора стали центр реабилитации детей и детдом.

Россияне снова атакуют ракетами украинских детей

Российские террористы в очередной раз совершили преступление против мирного населения Сумщины. Сегодня вечером, 1 сентября, враг нанес ракетный удар по помещению учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом, — сказано в официальном заявлении Сумской ОВА. Поделиться

Что важно понимать, указаное здание расположено среди жилого микрорайона города.

По словам представителей местных властей, на месте уже работают все необходимые службы. Людям оказывается медицинская помощь. Последствия вражеской атаки уточняются.

Никогда не простим врагу его злодеяний! Он будет отвечать за слезы наших детей! Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, — отмечают в Сумской ОВА. Поделиться

Россия не только убивает, но и похищает украинских детей

Документальный фильм Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Стоит отметить, что к похищениям украинских детей с оккупированных Россией территорий также присоединилась Беларусь, являющаяся союзницей Кремля в войне против Украины.