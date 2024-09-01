Армія РФ атакувала ракетами центр реабілітації дітей та дитбудинок у Сумах

Увечері 1 вересня російські загарбники вкотре завдали ракетного удару по місту Суми. Новими цілями агресора стали центр реабілітації дітей та дитбудинок.
Головні тези:
- Армія РФ знову порушує міжнародне право, права людини та скоює воєнні злочини.
- Наслідки атаки ворога по Сумах наразі уточнюються.
- Документальна стрічка "Понівечене дитинство" розкриває правду про викрадення українських дітей Росією.
Росіяни знову атакують ракетами українських дітей
Що важливо розуміти, вказано будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста.
За словами представників місцевої влади, на місці уже працюють всі необхідні служби. Людям надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
Росія не лише вбиває, а й викрадає українських дітей
Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
У фільмі забрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
Варто зазначити, що до викрадень українських дітей з окупованих Росією територій також приєдналася Білорусь, яка є союзницею Кремля у війні проти України.
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