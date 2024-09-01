Армія РФ атакувала ракетами центр реабілітації дітей та дитбудинок у Сумах

Увечері 1 вересня російські загарбники вкотре завдали ракетного удару по місту Суми. Новими цілями агресора стали центр реабілітації дітей та дитбудинок.

Росіяни знову атакують ракетами українських дітей

Російські терористи вкотре вчинили злочин проти мирного населення Сумщини. Сьогодні ввечері, 1 вересня ворог здійснив ракетний удар по приміщенню закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок, — йдеться в офіційній заяві Сумської ОВА. Поширити

Що важливо розуміти, вказано будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста.

За словами представників місцевої влади, на місці уже працюють всі необхідні служби. Людям надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Ніколи не пробачимо ворогу його злодіянь! Він відповідатиме за сльози наших дітей! Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, — наголошують у Сумській ОВА. Поширити

Росія не лише вбиває, а й викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

У фільмі забрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Варто зазначити, що до викрадень українських дітей з окупованих Росією територій також приєдналася Білорусь, яка є союзницею Кремля у війні проти України.