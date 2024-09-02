РФ атакувала Київ близько 10 балістичними ракетами

2 вересня армія РФ завдала чергового комбінованого ракетного удару по Києву. Зокрема окупанти випустили по місту близько 10 балістичних ракет.

Що відомо про атаку РФ на Київ 2 серпня

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, крилаті ракети (потенційно Х-101) були випущені орієнтовно близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ.

На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку.

Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/"Іскандер-М". До цього всього ще додався один ударний БпЛА.

Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка — балістичних і ударний безпілотник. Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно, — зазначив Попко. Поширити

Він додав, що внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.

Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.

У Києві виникли пожежі після ракетної атаки РФ

У Києві внаслідок падіння уламків через російську ракетну атаку 2 вересня сталися пожежі у трьох районах столиці.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків ракети сталось загоряння 4 автомобілів, пожежу ліквідовано. За іншою адресою горить двоповерхова будівля складського приміщення. Рятувальники ліквідували займання на площі 700 кв. м.

Крім того, вогнеборці ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро, на площі 20 кв.м. Горів пункт приймання вторсировини.

Голосіївський район: сталось влучання уламків ракети в корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежу на площі 6 кв. м ліквідовано.

У Шевченківському районі надзвичайники ліквідували загоряння на площі 400 кв. м. Триває розбір конструкцій.