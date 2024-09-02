2 вересня армія РФ завдала чергового комбінованого ракетного удару по Києву. Зокрема окупанти випустили по місту близько 10 балістичних ракет.
Головні тези:
- Армія РФ атакувала Київ близько 10 балістичними ракетами, використовуючи крилаті ракети та ударні безпілотники.
- Під час ракетної атаки сталося падіння уламків та загоряння в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.
- У результаті падіння ракет в Києві виникли пожежі, які ліквідували рятувальники, інформація про потерпілих поки на уточненні.
Що відомо про атаку РФ на Київ 2 серпня
Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, крилаті ракети (потенційно Х-101) були випущені орієнтовно близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ.
На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку.
Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/"Іскандер-М". До цього всього ще додався один ударний БпЛА.
Він додав, що внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.
Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.
У Києві виникли пожежі після ракетної атаки РФ
У Києві внаслідок падіння уламків через російську ракетну атаку 2 вересня сталися пожежі у трьох районах столиці.
У Святошинському районі внаслідок падіння уламків ракети сталось загоряння 4 автомобілів, пожежу ліквідовано. За іншою адресою горить двоповерхова будівля складського приміщення. Рятувальники ліквідували займання на площі 700 кв. м.
Крім того, вогнеборці ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро, на площі 20 кв.м. Горів пункт приймання вторсировини.
Голосіївський район: сталось влучання уламків ракети в корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежу на площі 6 кв. м ліквідовано.
У Шевченківському районі надзвичайники ліквідували загоряння на площі 400 кв. м. Триває розбір конструкцій.
Інформація щодо потерпілих уточнюється.
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