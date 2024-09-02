РФ атакувала Київ близько 10 балістичними ракетами
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Київ близько 10 балістичними ракетами

КМВА
РФ атакувала Київ близько 10 балістичними ракетами
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2 вересня армія РФ завдала чергового комбінованого ракетного удару по Києву. Зокрема окупанти випустили по місту близько 10 балістичних ракет.

Головні тези:

  • Армія РФ атакувала Київ близько 10 балістичними ракетами, використовуючи крилаті ракети та ударні безпілотники.
  • Під час ракетної атаки сталося падіння уламків та загоряння в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.
  • У результаті падіння ракет в Києві виникли пожежі, які ліквідували рятувальники, інформація про потерпілих поки на уточненні.

Що відомо про атаку РФ на Київ 2 серпня

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, крилаті ракети (потенційно Х-101) були випущені орієнтовно близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ.

На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку.

Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/"Іскандер-М". До цього всього ще додався один ударний БпЛА.

Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка — балістичних і ударний безпілотник. Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно, — зазначив Попко.

Він додав, що внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.

Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.

У Києві виникли пожежі після ракетної атаки РФ

У Києві внаслідок падіння уламків через російську ракетну атаку 2 вересня сталися пожежі у трьох районах столиці.

  • У Святошинському районі внаслідок падіння уламків ракети сталось загоряння 4 автомобілів, пожежу ліквідовано. За іншою адресою горить двоповерхова будівля складського приміщення. Рятувальники ліквідували займання на площі 700 кв. м.

  • Крім того, вогнеборці ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро, на площі 20 кв.м. Горів пункт приймання вторсировини.

  • Голосіївський район: сталось влучання уламків ракети в корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежу на площі 6 кв. м ліквідовано.

  • У Шевченківському районі надзвичайники ліквідували загоряння на площі 400 кв. м. Триває розбір конструкцій.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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