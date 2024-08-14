Россия атаковала припортовую инфраструктуру Одессы баллистической ракетой
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала припортовую инфраструктуру Одессы баллистической ракетой

Олег Кипер / Одесская ОВА
Ракета
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14 августа вечером российская оккупационная армия атаковала Одессу баллистикой, в городе раздался мощный взрыв.

Главные тезисы

  • Российская оккупационная армия атаковала Одессу баллистической ракетой, нанеся ущерб припортовой инфраструктуре города.
  • Власти расследуют акт террора, фиксируя последствия преступления и принимая меры по обеспечению безопасности населения.
  • Использование баллистической ракеты "Искандер" свидетельствует о серьезной угрозе со стороны России и требует реагирования международного сообщества.

Россия ударила по Одессе "Искандером"

В 19:31 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Через несколько минут, в 19.34, они предупредили, что в Одессу следует скоростная цель.

Вскоре прогремел взрыв, который слышали жители разных районов города. В соцсетях люди начали сообщать, что от взрыва дрогнули дома, но на улицах сработала автомобильная сигнализация. Также появились сообщения о черном дыме, поднимающемся с места вероятного попадания (или падения обломков).

Впоследствии представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук подтвердил определенные факты.

Можем подтвердить тот факт, что действительно враг атаковал Одессу с территории временно оккупированного Крыма. Предварительно, это "Искандер-М", атаковавший баллистикой. Насколько мне известно, есть попадания. Там работают соответствующие службы.

Сергей Братчук

Сергей Братчук

Спикер УДА "Юг"

Он добавил, что подробности будут, вероятно, со временем. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

В 21.19 глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал подробности ракетного удара.

Вечером враг атаковал Одессу баллистической ракетой. Целью агрессора стали припортовая гражданская инфраструктура. Один человек, водитель зерновоза, получил ранение. В настоящее время пострадавший госпитализирован в больницу в средней степени тяжести.

Олег Кипер

Олег Кипер

Глава Одесской ОВА

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Позже стало известно еще о одной пострадавшей — 39-летней сотруднице порта.

Удар РФ по Одесщине: убита женщина

В Одесской области в результате российского удара баллистической ракетой вечером 4 июля повреждена припортовая инфраструктура. Погибла женщина, ранены 7 человек.

Силы обороны Юга сообщили о последствиях атаки РФ по Одесской области.

В результате удара повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. Возник пожар, который ликвидировали.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ракетной атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены.

Повреждены портовые постройки и административно-бытовые помещения.

По данным следствия, 4 июля около 16:40 военные РФ нанесли ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесщины.

В результате атаки погибла 46-летняя женщина, семеро мирных жителей получили ранения, они госпитализированы. Разрушения получили портовые сооружения и админздания.

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