Россия атаковала припортовую инфраструктуру Одессы баллистической ракетой

Россия ударила по Одессе "Искандером"

В 19:31 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Через несколько минут, в 19.34, они предупредили, что в Одессу следует скоростная цель.

Вскоре прогремел взрыв, который слышали жители разных районов города. В соцсетях люди начали сообщать, что от взрыва дрогнули дома, но на улицах сработала автомобильная сигнализация. Также появились сообщения о черном дыме, поднимающемся с места вероятного попадания (или падения обломков).

Впоследствии представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук подтвердил определенные факты.

Можем подтвердить тот факт, что действительно враг атаковал Одессу с территории временно оккупированного Крыма. Предварительно, это "Искандер-М", атаковавший баллистикой. Насколько мне известно, есть попадания. Там работают соответствующие службы. Сергей Братчук Спикер УДА "Юг"

Он добавил, что подробности будут, вероятно, со временем. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

В 21.19 глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал подробности ракетного удара.

Вечером враг атаковал Одессу баллистической ракетой. Целью агрессора стали припортовая гражданская инфраструктура. Один человек, водитель зерновоза, получил ранение. В настоящее время пострадавший госпитализирован в больницу в средней степени тяжести. Олег Кипер Глава Одесской ОВА

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Позже стало известно еще о одной пострадавшей — 39-летней сотруднице порта.

Удар РФ по Одесщине: убита женщина

В Одесской области в результате российского удара баллистической ракетой вечером 4 июля повреждена припортовая инфраструктура. Погибла женщина, ранены 7 человек.

Силы обороны Юга сообщили о последствиях атаки РФ по Одесской области.

В результате удара повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. Возник пожар, который ликвидировали.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ракетной атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены.

Повреждены портовые постройки и административно-бытовые помещения. Поделиться

По данным следствия, 4 июля около 16:40 военные РФ нанесли ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесщины.