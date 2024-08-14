Россия атаковала припортовую инфраструктуру Одессы баллистической ракетой

14 августа вечером российская оккупационная армия атаковала Одессу баллистикой, в городе раздался мощный взрыв.
Главные тезисы
- Российская оккупационная армия атаковала Одессу баллистической ракетой, нанеся ущерб припортовой инфраструктуре города.
- Власти расследуют акт террора, фиксируя последствия преступления и принимая меры по обеспечению безопасности населения.
- Использование баллистической ракеты "Искандер" свидетельствует о серьезной угрозе со стороны России и требует реагирования международного сообщества.
Россия ударила по Одессе "Искандером"
В 19:31 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.
Через несколько минут, в 19.34, они предупредили, что в Одессу следует скоростная цель.
Вскоре прогремел взрыв, который слышали жители разных районов города. В соцсетях люди начали сообщать, что от взрыва дрогнули дома, но на улицах сработала автомобильная сигнализация. Также появились сообщения о черном дыме, поднимающемся с места вероятного попадания (или падения обломков).
Впоследствии представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук подтвердил определенные факты.
Он добавил, что подробности будут, вероятно, со временем. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
В 21.19 глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал подробности ракетного удара.
Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.
Позже стало известно еще о одной пострадавшей — 39-летней сотруднице порта.
Удар РФ по Одесщине: убита женщина
В Одесской области в результате российского удара баллистической ракетой вечером 4 июля повреждена припортовая инфраструктура. Погибла женщина, ранены 7 человек.
Силы обороны Юга сообщили о последствиях атаки РФ по Одесской области.
В результате удара повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. Возник пожар, который ликвидировали.
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ракетной атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены.
По данным следствия, 4 июля около 16:40 военные РФ нанесли ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесщины.
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