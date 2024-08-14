Росія атакувала припортову інфраструктуру Одеси балістичною ракетою

Росія вдарила по Одесі “Іскандером”

О 19.31 Повітряні сили України попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Через кілька хвилин, о 19.34, вони попередили, що на Одесу прямує швидкісна ціль.

Незабаром прогримів вибух, який чули жителі різних районів міста. У соцмережах люди почали повідомляти, що від вибуху здригнулися будинки, та на вулицях спрацювала автомобільна сигналізація. Також з’явилися повідомлення про чорний дим, який підіймається з місця ймовірного влучання (чи падіння уламків).

Згодом речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук підтвердив певні факти.

Можемо підтвердити той факт, що дійсно, ворог атакував Одесу з території тимчасово окупованого Криму. Попередньо, це "Іскандер-М", атакував балістикою. Наскільки мені відомо, є влучання. Там працюють відповідні служби. Сергій Братчук Речник УДА "Південь"

Він додав, що подробиці будуть, ймовірно, згодом. Чи є постраждалі, поки що невідомо.

О 21.19 голова Одеської ОВА Олег Кіпер розказав подробиці ракетного удару.

Увечері ворог атакував Одесу балістичною ракетою. Ціллю агресора стали припортова цивільна інфраструктура. Одна людина, водій зерновоза, отримав поранення. Нині постраждалий шпиталізований в лікарню у середньому ступеню тяжкості. Олег Кіпер Голова Одеської ОВА

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу — 39-річну співробітницю порту.

Удар РФ по Одещині: вбито жінку

В Одеській області внаслідок російського удару балістичною ракетою увечері 4 липня пошкоджена припортова інфраструктура. Загинула жінка, поранено 7 людей.

Сили оборони Півдня повідомили про наслідки атаки РФ по Одещині.

Внаслідок удару пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. Виникла пожежа, яку ліквідували.

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще 7 поранено.

Пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення. Поширити

За даними слідства, 4 липня близько 16:40 військові РФ здійснили ракетний удар по цивільній портовій інфраструктурі Одещині.