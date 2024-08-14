Росія атакувала припортову інфраструктуру Одеси балістичною ракетою

14 серпня ввечері російська окупаційна армія атакувала Одесу балістикою, у місті пролунав потужний вибух.
Головні тези:
- Російська окупаційна армія скоїла ракетний удар по припортовій інфраструктурі Одеси.
- Ворог атакував Одесу з території тимчасово окупованого Криму, використовуючи балістичну ракету “Іскандер”.
- Правоохоронці зафіксували наслідки злочину російських військ та продовжують розслідування цього акту терору.
Росія вдарила по Одесі “Іскандером”
О 19.31 Повітряні сили України попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.
Через кілька хвилин, о 19.34, вони попередили, що на Одесу прямує швидкісна ціль.
Незабаром прогримів вибух, який чули жителі різних районів міста. У соцмережах люди почали повідомляти, що від вибуху здригнулися будинки, та на вулицях спрацювала автомобільна сигналізація. Також з’явилися повідомлення про чорний дим, який підіймається з місця ймовірного влучання (чи падіння уламків).
Згодом речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук підтвердив певні факти.
Він додав, що подробиці будуть, ймовірно, згодом. Чи є постраждалі, поки що невідомо.
О 21.19 голова Одеської ОВА Олег Кіпер розказав подробиці ракетного удару.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу — 39-річну співробітницю порту.
Удар РФ по Одещині: вбито жінку
В Одеській області внаслідок російського удару балістичною ракетою увечері 4 липня пошкоджена припортова інфраструктура. Загинула жінка, поранено 7 людей.
Сили оборони Півдня повідомили про наслідки атаки РФ по Одещині.
Внаслідок удару пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. Виникла пожежа, яку ліквідували.
За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще 7 поранено.
За даними слідства, 4 липня близько 16:40 військові РФ здійснили ракетний удар по цивільній портовій інфраструктурі Одещині.
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