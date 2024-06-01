Ракетний удар РФ по Харкову. Зросла кількість загиблих

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Як повідомили правоохоронці, між зруйнованим будинком та гаражем знайдено тіло 9-ї жертви. Попередньо, це тіло жінки.

В прокуратурі розповіли, що скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого підʼїзду.

Станом на зараз відомо про 9 загиблих внаслідок ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова, — повідомив глава ОВА Олег Синєгубов. Поширити

Синєгубов розповів, що серед загиблих троє жінок 39, 68 та 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 та 28 років. За його словами, 1 червня рятувальники знайшли тіла ще двох жертв. Їхні дані ще встановлюються.

Що відомо про атаку РФ по Харкову 31 травня

У ніч на 31 травня російські війська спрямували по Харкову 5 керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області РФ.

За даними прокуратури, одна з ракет влучила в пʼятиповерховий житловий будинок і зруйнувала три поверхи підʼїзду. Ще чотири ракети влучили неподалік будинку.

Унаслідок атаки постраждали 26 людей, серед яких 12-річні хлопчик і дівчинка. Росіяни повторно вдарили по тому ж місцю, коли прибули екстрені служби, тож серед поранених також — медик швидкої допомоги й поліцейська.