Ракетний удар РФ по Харкову. Зросла кількість загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Харкову. Зросла кількість загиблих

Харківська обласна прокуратура
харків

Внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова 31 травня зросла кількість жертв.

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Як повідомили правоохоронці, між зруйнованим будинком та гаражем знайдено тіло 9-ї жертви. Попередньо, це тіло жінки.

В прокуратурі розповіли, що скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого підʼїзду.

Станом на зараз відомо про 9 загиблих внаслідок ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова, — повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов розповів, що серед загиблих троє жінок 39, 68 та 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 та 28 років. За його словами, 1 червня рятувальники знайшли тіла ще двох жертв. Їхні дані ще встановлюються.

Що відомо про атаку РФ по Харкову 31 травня

У ніч на 31 травня російські війська спрямували по Харкову 5 керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області РФ.

За даними прокуратури, одна з ракет влучила в пʼятиповерховий житловий будинок і зруйнувала три поверхи підʼїзду. Ще чотири ракети влучили неподалік будинку.

Унаслідок атаки постраждали 26 людей, серед яких 12-річні хлопчик і дівчинка. Росіяни повторно вдарили по тому ж місцю, коли прибули екстрені служби, тож серед поранених також — медик швидкої допомоги й поліцейська.

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Категорія
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Дата публікації
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Ракетний удар Росії по Харкову. Зросла кількість загиблих
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл

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