Ракетный удар РФ по Харькову. Выросло количество погибших

В результате ударов по Новобаварскому району Харькова 31 мая возросло количество жертв.
В Харькове возросло число погибших в результате атаки РФ
Как сообщили правоохранители, между разрушенным домом и гаражом обнаружено тело 9-й жертвы. Предварительно это тело женщины.
В прокуратуре рассказали, что, скорее всего, во время прямого попадания ракеты женщину выбросило из квартиры на улицу и присыпало конструкциями разрушенного подъезда.
Синегубов рассказал, что среди погибших три женщины 39, 68 и 86 лет и четверо мужчин в возрасте 52, 64, 41 и 28 лет. По его словам, 1 июня спасатели обнаружили тела еще двух жертв. Их данные еще устанавливаются.
Что известно об атаке РФ по Харькову 31 мая
В ночь на 31 мая российские войска направили по Харькову 5 управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ.
По данным прокуратуры, одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом и разрушила три этажа подъезда. Еще четыре ракеты попали недалеко от дома.
В результате атаки пострадали 26 человек, среди которых 12-летние мальчик и девочка. Россияне повторно ударили по тому же месту, когда прибыли экстренные службы, среди раненых также — медик скорой помощи и полицейский.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-