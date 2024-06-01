Ракетный удар РФ по Харькову. Выросло количество погибших
Категория
Украина
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Ракетный удар РФ по Харькову. Выросло количество погибших

Харьковская обласная прокуратура
харьков
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В результате ударов по Новобаварскому району Харькова 31 мая возросло количество жертв.

В Харькове возросло число погибших в результате атаки РФ

Как сообщили правоохранители, между разрушенным домом и гаражом обнаружено тело 9-й жертвы. Предварительно это тело женщины.

В прокуратуре рассказали, что, скорее всего, во время прямого попадания ракеты женщину выбросило из квартиры на улицу и присыпало конструкциями разрушенного подъезда.

По состоянию на данный момент известно о 9 погибших в результате вражеских обстрелов Новобаварского района Харькова, — сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Синегубов рассказал, что среди погибших три женщины 39, 68 и 86 лет и четверо мужчин в возрасте 52, 64, 41 и 28 лет. По его словам, 1 июня спасатели обнаружили тела еще двух жертв. Их данные еще устанавливаются.

Что известно об атаке РФ по Харькову 31 мая

В ночь на 31 мая российские войска направили по Харькову 5 управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ.

По данным прокуратуры, одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом и разрушила три этажа подъезда. Еще четыре ракеты попали недалеко от дома.

В результате атаки пострадали 26 человек, среди которых 12-летние мальчик и девочка. Россияне повторно ударили по тому же месту, когда прибыли экстренные службы, среди раненых также — медик скорой помощи и полицейский.

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