РФ вдарила балістикою по учбовому закладу в Полтаві. Загинула 41 людина, 180 поранено
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ вдарила балістикою по учбовому закладу в Полтаві. Загинула 41 людина, 180 поранено

Володимир Зеленський
РФ вдарила балістикою по учбовому закладу в Полтаві. Загинула 41 людина, 180 поранено

РФ 3 вересня вдарила двома балістичними ракетами по одному з навчальних закладів Полтави та лікарні. Наразі відомо про 41 загиблого, ще 180 людей поранено.

Головні тези:

  • Російська Федерація вдарила балістикою по навчальному закладу та лікарні в Полтаві, що призвело до загибелі 41 людини та поранення 180 осіб.
  • Президент України Володимир Зеленський доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин атаки, залучивши всі необхідні служби до рятувальної операції.
  • Російська агресія призвела до часткового завалення будівлі Інституту зв'язку, поранень та загибелі десятків мирних жителів, які не встигли спуститися в укриття.

Армія РФ атакувала балістикою Полтаву

Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території навчального закладу й сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, — повідомив Зеленський.За його словами, люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. Є багато загиблих.

За його словами, люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені.

Станом на цей час відомо про 41 загиблого.

Глава держави також розповів, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, рятує життя. Обов’язково російська наволоч відповість за цей удар. І ми знову й знову кажемо всім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор: системи ППО та ракети до них потрібні в Україні, а не десь на складі, — акцентував Зеленський.

Люди не встигли спуститися в укриття під час обстрілу РФ

В Міністерстві оборони заявили, що "сьогодні Полтава переживає страшний день". Там також підтвердили, що російський агресор наніс варварський удар по навчальному закладу міста.

За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища, — кажуть у відомстві.

Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу.

Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ця трагедія — чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. Закликаємо всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими, — додали в Міноборони.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Зараз поліція проводить поквартирний обхід — перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.

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