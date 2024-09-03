РФ вдарила балістикою по учбовому закладу в Полтаві. Загинула 41 людина, 180 поранено

РФ 3 вересня вдарила двома балістичними ракетами по одному з навчальних закладів Полтави та лікарні. Наразі відомо про 41 загиблого, ще 180 людей поранено.
Головні тези:
- Російська Федерація вдарила балістикою по навчальному закладу та лікарні в Полтаві, що призвело до загибелі 41 людини та поранення 180 осіб.
- Президент України Володимир Зеленський доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин атаки, залучивши всі необхідні служби до рятувальної операції.
- Російська агресія призвела до часткового завалення будівлі Інституту зв'язку, поранень та загибелі десятків мирних жителів, які не встигли спуститися в укриття.
Армія РФ атакувала балістикою Полтаву
За його словами, люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені.
Станом на цей час відомо про 41 загиблого.
Глава держави також розповів, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.
Люди не встигли спуститися в укриття під час обстрілу РФ
В Міністерстві оборони заявили, що "сьогодні Полтава переживає страшний день". Там також підтвердили, що російський агресор наніс варварський удар по навчальному закладу міста.
Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу.
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Зараз поліція проводить поквартирний обхід — перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.
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