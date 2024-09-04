Удар РФ по Полтаве. Как Украине минимизировать подобные случаи — мнение эксперта
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Полтаве. Как Украине минимизировать подобные случаи — мнение эксперта

Удар по Полтаве
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Источник:  РБК

Украина не может полностью защититься от ударов по полигонам и учебным заведениям, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Однако из этой ситуации есть выход.

Главные тезисы

  • Постройка подземных хранилищ и бункеров - один из путей минимизации потерь от ударов по Полтаве и другим объектам Украины.
  • Перенос обучения военных в страны НАТО может быть эффективным способом защиты от вражеских ударов и повышения подготовки.
  • Необходимость разработки новых методов защиты и обучения военных подтверждается масштабным ударом России по Полтаве.
  • Следует работать над минимизацией потерь и применять все возможные меры для снижения числа жертв в результате обстрелов и ударов в ходе военных действий.
  • Удар по Полтаве подчеркнул важность подготовки и защиты вооруженных сил Украины от подобных трагических событий.

Как Украине защититься от больших потерь из-за обстрелов России

Во время войны нельзя на 100% уберечься от вражеских ударов. В частности, нельзя защититься от потерь из-за обстрелов.

Безусловно, нужно работать над тем, чтобы минимизировать и принять все меры, чтобы даже если что-то произойдет, не было такого количества погибших.

Александр Мусиенко

Александр Мусиенко

Руководитель Центра военно-правовых исследований

Эксперт отметил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский говорил об отсутствии проблем с мобилизацией. Поэтому враг знал, что в учебных центрах много мобилизованных.

Один из вариантов минимизации потерь — постройка подземных хранилищ и бункеров.

Решить эту проблему также можно, отправляя военных на обучение в страны НАТО.

В идеале, чтобы наши партнеры открыли дверь и как можно больше военных проходили подготовку там. Поэтому, я думаю, это был бы выход, именно перенесение обучения на территорию стран НАТО, это был бы самый действенный инструмент, — сказал Мусиенко.

Масштабный удар по Полтаве 3 сентября 2024 года

Россияне обстреляли город баллистическими ракетами. Под удар попали больница, здание учебного центра и одно из зданий Института связи.

Из-за обстрела погибли 53 человека. Около 300 человек получили ранения.

Россияне применили быстро долетающую до цели баллистику. Поэтому удар произошел, когда люди спускались в бомбоубежище.

Была версия, что под обстрелы попали курсанты Института связи во время построения. Однако в заведении опровергли слухи и заявили, что они находились в укрытии.

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