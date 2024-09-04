Удар РФ по Полтаве. Как Украине минимизировать подобные случаи — мнение эксперта

Украина не может полностью защититься от ударов по полигонам и учебным заведениям, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Однако из этой ситуации есть выход.
Главные тезисы
- Постройка подземных хранилищ и бункеров - один из путей минимизации потерь от ударов по Полтаве и другим объектам Украины.
- Перенос обучения военных в страны НАТО может быть эффективным способом защиты от вражеских ударов и повышения подготовки.
- Необходимость разработки новых методов защиты и обучения военных подтверждается масштабным ударом России по Полтаве.
- Следует работать над минимизацией потерь и применять все возможные меры для снижения числа жертв в результате обстрелов и ударов в ходе военных действий.
- Удар по Полтаве подчеркнул важность подготовки и защиты вооруженных сил Украины от подобных трагических событий.
Как Украине защититься от больших потерь из-за обстрелов России
Во время войны нельзя на 100% уберечься от вражеских ударов. В частности, нельзя защититься от потерь из-за обстрелов.
Эксперт отметил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский говорил об отсутствии проблем с мобилизацией. Поэтому враг знал, что в учебных центрах много мобилизованных.
Один из вариантов минимизации потерь — постройка подземных хранилищ и бункеров.
Решить эту проблему также можно, отправляя военных на обучение в страны НАТО.
Масштабный удар по Полтаве 3 сентября 2024 года
Россияне обстреляли город баллистическими ракетами. Под удар попали больница, здание учебного центра и одно из зданий Института связи.
Из-за обстрела погибли 53 человека. Около 300 человек получили ранения.
Россияне применили быстро долетающую до цели баллистику. Поэтому удар произошел, когда люди спускались в бомбоубежище.
Была версия, что под обстрелы попали курсанты Института связи во время построения. Однако в заведении опровергли слухи и заявили, что они находились в укрытии.
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