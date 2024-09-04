Удар РФ по Полтаве. Как Украине минимизировать подобные случаи — мнение эксперта

Украина не может полностью защититься от ударов по полигонам и учебным заведениям, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Однако из этой ситуации есть выход.

Как Украине защититься от больших потерь из-за обстрелов России

Во время войны нельзя на 100% уберечься от вражеских ударов. В частности, нельзя защититься от потерь из-за обстрелов.

Безусловно, нужно работать над тем, чтобы минимизировать и принять все меры, чтобы даже если что-то произойдет, не было такого количества погибших. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Эксперт отметил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский говорил об отсутствии проблем с мобилизацией. Поэтому враг знал, что в учебных центрах много мобилизованных.

Один из вариантов минимизации потерь — постройка подземных хранилищ и бункеров.

Решить эту проблему также можно, отправляя военных на обучение в страны НАТО.

В идеале, чтобы наши партнеры открыли дверь и как можно больше военных проходили подготовку там. Поэтому, я думаю, это был бы выход, именно перенесение обучения на территорию стран НАТО, это был бы самый действенный инструмент, — сказал Мусиенко. Поделиться

Масштабный удар по Полтаве 3 сентября 2024 года

Россияне обстреляли город баллистическими ракетами. Под удар попали больница, здание учебного центра и одно из зданий Института связи.

Из-за обстрела погибли 53 человека. Около 300 человек получили ранения.

Россияне применили быстро долетающую до цели баллистику. Поэтому удар произошел, когда люди спускались в бомбоубежище.