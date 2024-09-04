Ракетный удар РФ по Полтаве — количество погибших снова выросло
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Полтаве — количество погибших снова выросло

ДСНС Украины
Ракетный удар РФ по Полтаве — количество погибших снова выросло
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Число жертв удара РФ по учебному центру в Полтаве возросло до 53. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Главные тезисы

  • Погибших в результате ракетного удара РФ по Полтаве уже 53, ранены 298 человек.
  • Учебный центр, многоквартирные и частные дома, офисное помещение понесли ущербы.
  • Украинский президент Зеленский получил доклады по атаке, обещает провести полное расследование.
  • Армия РФ использовала две баллистические ракеты, поразив учебное заведение и больницу.
  • Проводятся спасательные операции, под завалами зданий могут находиться еще пять человек.

В Полтаве возросло количество жертв в результате обстрела РФ

Как отмечается, по состоянию на утро 4 сентября известно о 53 погибших в Полтаве.

Кроме того, 271 человек получил ранения в результате российских обстрелов. Спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов.

Позже в Министерстве внутренних дел сообщили, что количество пострадавших в Полтаве возросло до 298.

Как отмечают спасатели, под завалами шестиэтажного здания учебного корпуса могут находиться пять человек.

Напомним, кроме учебного центра, в Полтаве повреждены три многоквартирных дома, пять частных домов и офисное помещение.

Зеленский раскрыл детали удара РФ по Полтаве

На трагедию сразу отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что уже получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве.

По его словам, для этой атаки враг использовал две баллистические ракеты. Армия РФ попала по территории учебного заведения и соседней больницы.

Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, многие погибшие. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким, — сообщил Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что уже поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств того, что произошло.

По его словам, привлечены все необходимые службы к спасательной операции.

Я благодарен каждому и каждому, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизнь, — подытожил Владимир Зеленский.

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