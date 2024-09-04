В Полтаве возросло количество погибших в результате удара РФ — Байден впервые отреагировал
Категория
Украина
Дата публикации

В Полтаве возросло количество погибших в результате удара РФ — Байден впервые отреагировал

The White House
Байден
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Американский лидер Джо Байден выступил с заявлением по поводу российской ракетной атаки на Полтаву, в результате которой погибли уже 52 человека и 271 пострадал.

Главные тезисы

  • Джо Байден раскритиковал действия Кремля и призвал мир не допустить нарушений международного права со стороны России.
  • Владимир Зеленский раскрыл последствия удара РФ по мирному населению и объектам социальной инфраструктуры.
  • США продолжат поддерживать Украину на пути к победе в войне.

Байден объяснил, чего добивается Путин

Глава Белого дома обратил внимание международного сообщества на то, что из-за российских ракет, попавших в военный учебный центр и больницу в Полтаве, погибли более 50 человек.

Что важно понимать, еще несколько сотен мирных украинцев получили ранения.

По словам Джо Байдена, он самым решительным образом осуждает эту ужасную атаку.

Это нападение является трагическим напоминанием о постоянных и возмутительных попытках Путина сломить свободу свободного народа. Но уже два с половиной года народ Украины стоит непоколебимо. И Соединенные Штаты будут продолжать стоять вместе с ним — в том числе, предоставляя системы противовоздушной обороны и возможности, необходимые для защиты своей страны.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Кроме того, американский лидер в очередной раз призвал нелегитимного президента РФ Владимира Путина не совершать ошибок.

Джо Байден пообещал Украине и миру, что Россия все равно не победит в этой войне.

Победит народ Украины. И в этот трагический день, и каждый день, Соединенные Штаты стоят вместе с ним, — подытожил глава Белого дома.

Как Владимир и Елена Зеленские отреагировали на трагедию в Полтаве

Президент Украины сразу сообщил, что получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве.

Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что для этого смертоносного удара армия РФ использовала две баллистические ракеты.

По словам президента, армия РФ попала по территории учебного заведения и соседней больнице.

Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. К сожалению, много погибших… Мои соболезнования всем родным и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

С заявлением на этот счет также выступила первая леди Украины Елена Зеленская.

Она выразила соболезнования родным погибших и пострадавших в результате российских ракетных обстрелов Полтавы.

Это ужасная трагедия для всей Украины. Враг попал в учебное заведение и больницу. Россия забирает у нас самое ценное — жизнь. Никогда это не забудем. Вечная память, — подчеркнула супруга президента.

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