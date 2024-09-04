В Полтаве возросло количество погибших в результате удара РФ — Байден впервые отреагировал

Американский лидер Джо Байден выступил с заявлением по поводу российской ракетной атаки на Полтаву, в результате которой погибли уже 52 человека и 271 пострадал.
Главные тезисы
- Джо Байден раскритиковал действия Кремля и призвал мир не допустить нарушений международного права со стороны России.
- Владимир Зеленский раскрыл последствия удара РФ по мирному населению и объектам социальной инфраструктуры.
- США продолжат поддерживать Украину на пути к победе в войне.
Байден объяснил, чего добивается Путин
Глава Белого дома обратил внимание международного сообщества на то, что из-за российских ракет, попавших в военный учебный центр и больницу в Полтаве, погибли более 50 человек.
Что важно понимать, еще несколько сотен мирных украинцев получили ранения.
По словам Джо Байдена, он самым решительным образом осуждает эту ужасную атаку.
Кроме того, американский лидер в очередной раз призвал нелегитимного президента РФ Владимира Путина не совершать ошибок.
Джо Байден пообещал Украине и миру, что Россия все равно не победит в этой войне.
Как Владимир и Елена Зеленские отреагировали на трагедию в Полтаве
Президент Украины сразу сообщил, что получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве.
Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что для этого смертоносного удара армия РФ использовала две баллистические ракеты.
По словам президента, армия РФ попала по территории учебного заведения и соседней больнице.
С заявлением на этот счет также выступила первая леди Украины Елена Зеленская.
Она выразила соболезнования родным погибших и пострадавших в результате российских ракетных обстрелов Полтавы.
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