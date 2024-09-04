РФ атаковала ракетой Львов. Погибли три человека, более 30 пострадали — среди них дети

В результате российского ракетного удара РФ по Львову три человека, среди которых ребенок, погибли и еще 35 пострадали.

Что известно об атаке РФ на Львов

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, среди погибших женщина, мужчина и ребенок.

Погибшей 50 лет она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова. Информацию о погибшем мужчине собираем. Соболезнования родным!, – сообщил Садовый. Поделиться

Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий, сообщил о третьего погибшего человека в результате ночной атаки по Львову. Предварительно это 14-летняя девочка. Число пострадавших возросло до 25.

На 8 утра уже 35 пострадавших.

Среди пострадавших — 5 детей. То, что известно по состоянию на данный момент: один 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, четверо — легкие повреждения, — уточнил глава ОВА. Поделиться

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в центре города повреждено более 50 домов. Из 6 домов отселят людей. Также повреждены 2 медицинских учреждения и 2 школы.

Россияне также атаковали ракетами Кривой Рог

4 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине и попали в объект гражданской инфраструктуры в центре, пять человек пострадали.

Ракетное попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре города. От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Поделиться

В городе также повреждена гостиница, В нескольких многоэтажках выбиты окна.

Сообщается, что в результате ракетной атаки пострадали пять человек: женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина, а также 10-летняя девочка. Ребенок в больнице. Остальные будут приходить в себя дома.

Работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы.