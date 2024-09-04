РФ атаковала ракетой Львов. Погибли три человека, более 30 пострадали — среди них дети

В результате российского ракетного удара РФ по Львову три человека, среди которых ребенок, погибли и еще 35 пострадали.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара России по Львову погибли трое, среди них ребенок, и более 35 пострадали, включая 5 детей.
- Один ребенок находится в состоянии средней тяжести, четверо получили легкие повреждения в результате атаки.
- В Львове повреждено более 50 домов, 6 из которых будут эвакуированы. Также пострадали 2 медицинских учреждения и 2 школы.
- Российские войска также атаковали ракетами Кривой Рог, где пострадали 5 человек, включая детей и пожилых людей.
Что известно об атаке РФ на Львов
Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, среди погибших женщина, мужчина и ребенок.
Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий, сообщил о третьего погибшего человека в результате ночной атаки по Львову. Предварительно это 14-летняя девочка. Число пострадавших возросло до 25.
На 8 утра уже 35 пострадавших.
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в центре города повреждено более 50 домов. Из 6 домов отселят людей. Также повреждены 2 медицинских учреждения и 2 школы.
Россияне также атаковали ракетами Кривой Рог
4 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине и попали в объект гражданской инфраструктуры в центре, пять человек пострадали.
В городе также повреждена гостиница, В нескольких многоэтажках выбиты окна.
Сообщается, что в результате ракетной атаки пострадали пять человек: женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина, а также 10-летняя девочка. Ребенок в больнице. Остальные будут приходить в себя дома.
Работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы.
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