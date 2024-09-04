РФ атакувала ракетою Львів. Загинуло троє людей, понад 30 постраждало — серед них діти
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала ракетою Львів. Загинуло троє людей, понад 30 постраждало — серед них діти

Андрій Садовий
РФ атакувала ракетою Львів. Загинуло троє людей, понад 30 постраждало — серед них діти

Внаслідок російського ракетного удару РФ по Львову три людини, серед яких дитина, загинули та ще 35 постраждали.

Головні тези:

  • РФ вчинила ракетний удар по Львову, внаслідок чого загинули троє людей, серед них дитина, та понад 30 осіб постраждали.
  • Серед загиблих у Львові жінка, чоловік та дитина. Кількість постраждалих зросла до 35 осіб, з них 5 дітей.
  • У результаті ракетного удару по Львову пошкоджено понад 50 будинків, зокрема 2 медичних заклади та 2 школи, із яких відселять людей.
  • Також РФ атакувала ракетами Кривий Ріг, де постраждало п'ятеро людей, зокрема жінки та дитина. Загальна кількість постраждалих у цьому місті також значна.

Що відомо про атаку РФ на Львів

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, серед загиблих жінка, чоловік та дитина. 

Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка збираємо. Співчуття рідним!,– повідомив Садовий.

Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомив про третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо це 14-річна дівчинка. Кількість постраждалих зросла до 25.

Станом на 8 ранку уже 35 постраждалих. 

Серед потерпілих — 5 дітей.Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо — мають легкі ушкодження, — уточнив голова ОВА.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що у центрі міста пошкоджено понад 50 будинків. Із 6 будинків відселять людей. Також пошкоджено 2 медичних заклади та 2 школи.

Росіяни також атакували ракетами Кривий Ріг

4 вересня російські війська нанесли ракетний удар по Кривому Рогу на Дніпропетровщині та влучили в об′єкт цивільної інфраструктури у центрі, п′ятеро людей постраждали.

Ракетне влучення в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. Від вибухової хвилі постраждало понад 10 багатоповерхівок.

У місті також пошкоджено готель, У декількох багатоповерхівках вибиті вікна.

Повідомляється, що у результаті ракетної атаки постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік, а також 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома.

Працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби.

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