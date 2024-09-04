РФ атакувала ракетою Львів. Загинуло троє людей, понад 30 постраждало — серед них діти

Внаслідок російського ракетного удару РФ по Львову три людини, серед яких дитина, загинули та ще 35 постраждали.

Що відомо про атаку РФ на Львів

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, серед загиблих жінка, чоловік та дитина.

Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка збираємо. Співчуття рідним!,– повідомив Садовий. Поширити

Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомив про третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо це 14-річна дівчинка. Кількість постраждалих зросла до 25.

Станом на 8 ранку уже 35 постраждалих.

Серед потерпілих — 5 дітей.Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо — мають легкі ушкодження, — уточнив голова ОВА. Поширити

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що у центрі міста пошкоджено понад 50 будинків. Із 6 будинків відселять людей. Також пошкоджено 2 медичних заклади та 2 школи.

Росіяни також атакували ракетами Кривий Ріг

4 вересня російські війська нанесли ракетний удар по Кривому Рогу на Дніпропетровщині та влучили в об′єкт цивільної інфраструктури у центрі, п′ятеро людей постраждали.

Ракетне влучення в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. Від вибухової хвилі постраждало понад 10 багатоповерхівок. Поширити

У місті також пошкоджено готель, У декількох багатоповерхівках вибиті вікна.

Повідомляється, що у результаті ракетної атаки постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік, а також 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома.

Працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби.