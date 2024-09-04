РФ атакувала ракетою Львів. Загинуло троє людей, понад 30 постраждало — серед них діти

Внаслідок російського ракетного удару РФ по Львову три людини, серед яких дитина, загинули та ще 35 постраждали.
Головні тези:
- РФ вчинила ракетний удар по Львову, внаслідок чого загинули троє людей, серед них дитина, та понад 30 осіб постраждали.
- Серед загиблих у Львові жінка, чоловік та дитина. Кількість постраждалих зросла до 35 осіб, з них 5 дітей.
- У результаті ракетного удару по Львову пошкоджено понад 50 будинків, зокрема 2 медичних заклади та 2 школи, із яких відселять людей.
- Також РФ атакувала ракетами Кривий Ріг, де постраждало п'ятеро людей, зокрема жінки та дитина. Загальна кількість постраждалих у цьому місті також значна.
Що відомо про атаку РФ на Львів
Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, серед загиблих жінка, чоловік та дитина.
Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомив про третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо це 14-річна дівчинка. Кількість постраждалих зросла до 25.
Станом на 8 ранку уже 35 постраждалих.
Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що у центрі міста пошкоджено понад 50 будинків. Із 6 будинків відселять людей. Також пошкоджено 2 медичних заклади та 2 школи.
Росіяни також атакували ракетами Кривий Ріг
4 вересня російські війська нанесли ракетний удар по Кривому Рогу на Дніпропетровщині та влучили в об′єкт цивільної інфраструктури у центрі, п′ятеро людей постраждали.
У місті також пошкоджено готель, У декількох багатоповерхівках вибиті вікна.
Повідомляється, що у результаті ракетної атаки постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік, а також 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома.
Працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби.
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