Кількість загиблих та поранених у Полтаві продовжує зростати
Категорія
Україна
Дата публікації

Кількість загиблих та поранених у Полтаві продовжує зростати

Філіп Пронін / Полтавська ОВА
атака РФ на Полтаву
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3 вересня армія РФ завдала ракетного удару по Полтаві. Станом на 18:30 відомо про 49 загиблих та 219 постраждалих цивільних.

Головні тези:

  • Очільник Полтавської ОВА звернувся до мешканців області після російського удару.
  • Президент України та перша леді висловили співчуття родинам загиблих і постраждалим від ракетного обстрілу.
  • Російська армія використала балістичні ракети для удару по навчальному закладу та лікарні у Полтаві.

Оновлено о 18:46: відомо уже про 51 загиблого

Кількість жертв російської атаки у Полтаві невпинно збільшується

З новою заявою з цього приводу виступив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він записав спеціальне відеозвернення до мешканців Полтавської області та всіх українців, щоб розповісти про ситуацію на місці після ворожого удару.

Сьогодні ціллю ворога стала Полтава. Триває ліквідація наслідків влучання по території навчального закладу. Наразі відомо про 49 загиблих та 219 травмованих людей. На місці продовжують розбір завалів, працюють пошукові бригади. Невимовний біль і скорбота. Вічна пам'ять загиблим, — заявив Філіп Пронін.

Окрім того, раніше він повідомив, що 4, 5 та 6 вересня оголошені днями жалоби у Полтавські області.

Велика трагедія для Полтавщини та всієї країни… Щирі співчуття рідним та близьким. Відзавтра область — у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим.

Філіп Пронін

Філіп Пронін

Очільник Полтавської ОВА

Володимир та Олена Зеленські уже відреагували на трагедію у Полтаві

Перши з заявою з цього приводу виступив президент України, який наголосив, що вже отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві.

Окрім того, глава держави додав, що для цього смертоносного удару армія РФ використала дві балістичні ракети.

Російські загарбники влучили по території навчально закладу і сусідньої лікарні.

Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. На жаль, багато загиблих… Мої співчуття всім рідним та близьким, — заявив глава держави.

На воєнний злочин Росії також відреагувала перша леді України Олена Зеленська.

Мої глибокі співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Росія забирає в нас найцінніше — життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна памʼять.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Перша леді України

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