Кількість загиблих та поранених у Полтаві продовжує зростати

3 вересня армія РФ завдала ракетного удару по Полтаві. Станом на 18:30 відомо про 49 загиблих та 219 постраждалих цивільних.
Головні тези:
- Очільник Полтавської ОВА звернувся до мешканців області після російського удару.
- Президент України та перша леді висловили співчуття родинам загиблих і постраждалим від ракетного обстрілу.
- Російська армія використала балістичні ракети для удару по навчальному закладу та лікарні у Полтаві.
Оновлено о 18:46: відомо уже про 51 загиблого
Кількість жертв російської атаки у Полтаві невпинно збільшується
З новою заявою з цього приводу виступив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Він записав спеціальне відеозвернення до мешканців Полтавської області та всіх українців, щоб розповісти про ситуацію на місці після ворожого удару.
Окрім того, раніше він повідомив, що 4, 5 та 6 вересня оголошені днями жалоби у Полтавські області.
Володимир та Олена Зеленські уже відреагували на трагедію у Полтаві
Перши з заявою з цього приводу виступив президент України, який наголосив, що вже отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві.
Окрім того, глава держави додав, що для цього смертоносного удару армія РФ використала дві балістичні ракети.
Російські загарбники влучили по території навчально закладу і сусідньої лікарні.
На воєнний злочин Росії також відреагувала перша леді України Олена Зеленська.
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