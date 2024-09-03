Удар Росії по Полтаві ― відомо про 47 загиблих та 206 поранених

У Полтаві різко зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетного удару армії РФ. Станом на 17:00 відомо про щонайменше 47 загиблих та 206 поранених цивільних.

Кількість загиблих та поранених продовжує зростати

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Мої глибокі співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Росія забирає в нас найцінніше — життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна памʼять. Олена Зеленська Перша леді України

Мої глибокі співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Росія забирає в нас найцінніше – життя.… — Olena Zelenska / Олена Зеленська (@ZelenskaUA) September 3, 2024

Як повідомив раніше очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, 4, 5 та 6 вересня оголошені днями жалоби у Полтавські області.

Велика трагедія для Полтавщини та всієї країни… Щирі співчуття рідним та близьким. Відзавтра область — у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим, — наголосив він. Поширити

Як Зеленський відреагував на новий російський воєнний злочин

Як заявив президент, він вже отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві.

Володимир Зеленський звертає увагу на те, для цієї атаки ворог використав дві балістичні ракети. Російські загарбники влучили по території навчально закладу і сусідньої лікарні.

Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. На жаль, багато загиблих… Мої співчуття всім рідним та близьким, — заявив глава держави. Поширити

Володимир Зеленський підкреслив, що вже наказав провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

За його словами, до рятувальної операції залучені всі необхідні служби.