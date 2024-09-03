Удар Росії по Полтаві ― відомо про 47 загиблих та 206 поранених

У Полтаві різко зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетного удару армії РФ. Станом на 17:00 відомо про щонайменше 47 загиблих та 206 поранених цивільних.
Головні тези:
- У результаті ракетного удару РФ по Полтаві загинули десятки мирних мешканців.
- Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення повного та оперативного розслідування цього воєнного злочину.
- На Полтавщині оголосили триденну жалобу, щоб вшанувати пам'ять загиблих унаслідок удару РФ.
Кількість загиблих та поранених продовжує зростати
Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.
Як повідомив раніше очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, 4, 5 та 6 вересня оголошені днями жалоби у Полтавські області.
Як Зеленський відреагував на новий російський воєнний злочин
Як заявив президент, він вже отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві.
Володимир Зеленський звертає увагу на те, для цієї атаки ворог використав дві балістичні ракети. Російські загарбники влучили по території навчально закладу і сусідньої лікарні.
Володимир Зеленський підкреслив, що вже наказав провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.
За його словами, до рятувальної операції залучені всі необхідні служби.
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