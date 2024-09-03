Удар Росії по Полтаві ― відомо про 47 загиблих та 206 поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар Росії по Полтаві ― відомо про 47 загиблих та 206 поранених

пожежа
Read in English
Джерело:  Суспільне

У Полтаві різко зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетного удару армії РФ. Станом на 17:00 відомо про щонайменше 47 загиблих та 206 поранених цивільних.

Головні тези:

  • У результаті ракетного удару РФ по Полтаві загинули десятки мирних мешканців.
  • Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення повного та оперативного розслідування цього воєнного злочину.
  • На Полтавщині оголосили триденну жалобу, щоб вшанувати пам'ять загиблих унаслідок удару РФ.

Кількість загиблих та поранених продовжує зростати

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Мої глибокі співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Росія забирає в нас найцінніше — життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна памʼять.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Перша леді України

Як повідомив раніше очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, 4, 5 та 6 вересня оголошені днями жалоби у Полтавські області.

Велика трагедія для Полтавщини та всієї країни… Щирі співчуття рідним та близьким. Відзавтра область — у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим, — наголосив він.

Як Зеленський відреагував на новий російський воєнний злочин

Як заявив президент, він вже отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві.

Володимир Зеленський звертає увагу на те, для цієї атаки ворог використав дві балістичні ракети. Російські загарбники влучили по території навчально закладу і сусідньої лікарні.

Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. На жаль, багато загиблих… Мої співчуття всім рідним та близьким, — заявив глава держави.

Володимир Зеленський підкреслив, що вже наказав провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

За його словами, до рятувальної операції залучені всі необхідні служби.

Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя, — підсумував Володимир Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетний удар РФ по Харкову. У лікарні помер 21-річний фельдшер "швидкої"
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Ракетний удар РФ по Харкову. У лікарні помер 21-річний фельдшер "швидкої"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ вдарила балістикою по учбовому закладу в Полтаві. Загинула 41 людина, 180 поранено
Володимир Зеленський
РФ вдарила балістикою по учбовому закладу в Полтаві. Загинула 41 людина, 180 поранено
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Полтавщині оголосили триденну жалобу після смертоносного удару РФ
Філіп Пронін / Полтавська ОВА
День жалоби

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?