Удар России по Полтаве ― известно о 47 погибших и 206 раненых

В Полтаве резко возросло количество погибших и раненых в результате ракетного удара армии РФ. По состоянию на 17:00 известно о по меньшей мере 47 погибших и 206 раненых гражданских.

Количество погибших и раненых продолжает расти

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

Мои глубокие соболезнования родным погибших и пострадавших в результате российских ракетных обстрелов Полтавы. Это ужасная трагедия для всей Украины. Враг попал в учебное заведение и больницу. Уже известно о 47 погибших и 206 раненых. Россия забирает у нас самое ценное — жизнь. Никогда это не забудем. Вечная память. Елена Зеленская Первая леди Украины

Мої глибокі співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Росія забирає в нас найцінніше – життя.… — Olena Zelenska / Олена Зеленська (@ZelenskaUA) September 3, 2024

Как сообщил ранее глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, 4, 5 и 6 сентября объявлены днями траура в Полтавские области.

Большая трагедия для Полтавщины и всей страны... Искренние соболезнования родным и близким. С завтрашнего дня область — в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим, — подчеркнул он. Поделиться

Как Зеленский отреагировал на новое российское военное преступление

Как заявил президент, он уже получил предварительные доклады касательно российского удара по Полтаве.

Владимир Зеленский обращает внимание на то, что для этой атаки враг использовал две баллистические ракеты. Российские захватчики попали по территории учебного заведения и соседней больницы.

Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. К сожалению, много погибших… Мои соболезнования всем родным и близким, — заявил глава государства. Поделиться

Владимир Зеленский подчеркнул, что уже приказал провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств того, что произошло.

По его словам, к спасательной операции привлечены все необходимые службы.