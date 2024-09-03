Удар России по Полтаве ― известно о 47 погибших и 206 раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Удар России по Полтаве ― известно о 47 погибших и 206 раненых

пожар
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Источник:  Суспільне

В Полтаве резко возросло количество погибших и раненых в результате ракетного удара армии РФ. По состоянию на 17:00 известно о по меньшей мере 47 погибших и 206 раненых гражданских.

Главные тезисы

  • В результате ракетного удара РФ по Полтаве погибли десятки мирных жителей.
  • Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении полного и оперативного расследования этого военного преступления.
  • В Полтавской области объявили трехдневный траур, чтобы почтить память погибших в результате удара РФ.

Количество погибших и раненых продолжает расти

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

Мои глубокие соболезнования родным погибших и пострадавших в результате российских ракетных обстрелов Полтавы. Это ужасная трагедия для всей Украины. Враг попал в учебное заведение и больницу. Уже известно о 47 погибших и 206 раненых. Россия забирает у нас самое ценное — жизнь. Никогда это не забудем. Вечная память.

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Первая леди Украины

Как сообщил ранее глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, 4, 5 и 6 сентября объявлены днями траура в Полтавские области.

Большая трагедия для Полтавщины и всей страны... Искренние соболезнования родным и близким. С завтрашнего дня область — в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим, — подчеркнул он.

Как Зеленский отреагировал на новое российское военное преступление

Как заявил президент, он уже получил предварительные доклады касательно российского удара по Полтаве.

Владимир Зеленский обращает внимание на то, что для этой атаки враг использовал две баллистические ракеты. Российские захватчики попали по территории учебного заведения и соседней больницы.

Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. К сожалению, много погибших… Мои соболезнования всем родным и близким, — заявил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что уже приказал провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств того, что произошло.

По его словам, к спасательной операции привлечены все необходимые службы.

Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизнь, — подытожил Владимир Зеленский.

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