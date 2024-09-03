Удар России по Полтаве ― известно о 47 погибших и 206 раненых

В Полтаве резко возросло количество погибших и раненых в результате ракетного удара армии РФ. По состоянию на 17:00 известно о по меньшей мере 47 погибших и 206 раненых гражданских.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара РФ по Полтаве погибли десятки мирных жителей.
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении полного и оперативного расследования этого военного преступления.
- В Полтавской области объявили трехдневный траур, чтобы почтить память погибших в результате удара РФ.
Количество погибших и раненых продолжает расти
Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.
Как сообщил ранее глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, 4, 5 и 6 сентября объявлены днями траура в Полтавские области.
Как Зеленский отреагировал на новое российское военное преступление
Как заявил президент, он уже получил предварительные доклады касательно российского удара по Полтаве.
Владимир Зеленский обращает внимание на то, что для этой атаки враг использовал две баллистические ракеты. Российские захватчики попали по территории учебного заведения и соседней больницы.
Владимир Зеленский подчеркнул, что уже приказал провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств того, что произошло.
По его словам, к спасательной операции привлечены все необходимые службы.
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