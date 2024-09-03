Количество погибших и раненых в Полтаве продолжает расти

3 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Полтаве. По состоянию на 18:30 известно о 49 погибших и 219 пострадавших гражданских.
Главные тезисы
- Глава Полтавской ОВО обратился к жителям области после российского удара.
- Президент Украины и первая леди выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим от ракетных обстрелов.
- Российская армия использовала баллистические ракеты для удара по учебному заведению и больнице в Полтаве.
Количество жертв российской атаки в Полтаве постоянно увеличивается
С новым заявлением на этот счет выступил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Он записал специальное видеообращение к жителям Полтавской области и всем украинцам, чтобы рассказать о ситуации на месте после вражеского удара.
Кроме того, ранее он сообщил, что 4, 5 и 6 сентября объявлены днями траура в Полтавской области.
Владимир и Елена Зеленские уже отреагировали на трагедию в Полтаве
Первым с заявлением по этому поводу выступил президент Украины, который отметил, что уже получил предварительные доклады о российском ударе по Полтаве.
Кроме того, глава государства добавил, что для этого смертоносного удара армия РФ использовала две баллистические ракеты.
Российские захватчики попали по территории учебного заведения и соседней больницы.
На военное преступление России также отреагировала первая леди Украины Елена Зеленская.
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