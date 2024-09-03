Количество погибших и раненых в Полтаве продолжает расти

3 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Полтаве. По состоянию на 18:30 известно о 49 погибших и 219 пострадавших гражданских.

Количество жертв российской атаки в Полтаве постоянно увеличивается

С новым заявлением на этот счет выступил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Он записал специальное видеообращение к жителям Полтавской области и всем украинцам, чтобы рассказать о ситуации на месте после вражеского удара.

Сегодня целью врага стала Полтава. Продолжается ликвидация последствий попадания по территории учебного заведения. Сейчас известно о 49 погибших и 219 травмированных людях. На месте продолжают разбор завалов, работают поисковые бригады. Невыразимая боль и скорбь. Вечная память погибшим, — заявил Филипп Пронин. Поделиться

Кроме того, ранее он сообщил, что 4, 5 и 6 сентября объявлены днями траура в Полтавской области.

Большая трагедия для Полтавщины и всей страны… Искренние соболезнования родным и близким. С завтрашнего дня область — в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим. Филипп Пронин Глава Полтавской ОВА

Владимир и Елена Зеленские уже отреагировали на трагедию в Полтаве

Первым с заявлением по этому поводу выступил президент Украины, который отметил, что уже получил предварительные доклады о российском ударе по Полтаве.

Кроме того, глава государства добавил, что для этого смертоносного удара армия РФ использовала две баллистические ракеты.

Российские захватчики попали по территории учебного заведения и соседней больницы.

Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. К сожалению, много погибших… Мои соболезнования всем родным и близким, — заявил глава государства. Поделиться

На военное преступление России также отреагировала первая леди Украины Елена Зеленская.