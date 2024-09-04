Во Львове возросло число погибших и раненых в результате ракетной атаки РФ

Число жертв и пострадавших во Львове из-за обстрела РФ возросло до 7 человек. Среди погибших трое детей.

Во Львове 7 человек погибли и 38 пострадали в результате удара РФ

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, количество жертв возросло до 7. Число пострадавших возросло до 38.

Трое из семи погибших — дети.

Перед этим Андрей Садовый сообщал, что погибли женщина и мужчина . По его словам, погибшей 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова. Информацию о погибшем мужчине уточняют.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что третья жертва россиян — 14-летняя девочка.

Среди пострадавших — 5 детей. Один 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, четверо имеют легкие повреждения.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в центре города повреждено более 50 домов. Из 6 домов отселят людей. Также повреждены 2 медицинских учреждения и 2 школы.

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Мои соболезнования родным и близким погибших. Более 30 человек пострадали. Повреждены обычные жилые дома в городе, школы, медицинские учреждения, — отметил президент Украины Владимир Зеленский. Поделиться

На местах работают наши службы и делают все необходимое для устранения последствий атаки. Всем раненым оказывается необходимая помощь, — добавил президент. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни.