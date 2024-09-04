Во Львове возросло число погибших и раненых в результате ракетной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Во Львове возросло число погибших и раненых в результате ракетной атаки РФ

Андрей Садовой
Во Львове возросло число погибших и раненых в результате ракетной атаки РФ
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Число жертв и пострадавших во Львове из-за обстрела РФ возросло до 7 человек. Среди погибших трое детей.

Главные тезисы

  • Число жертв и пострадавших в результате ракетной атаки РФ во Львове выросло до 7 человек, включая троих детей.
  • Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив важность защиты страны и необходимость остановить террористические удары.
  • Более 30 человек пострадали, более 50 домов повреждены, а также пострадали медицинские учреждения и школы в городе.
  • Украинский президент подчеркнул значимость помощи со стороны международных партнеров в оказании поддержки и защите от террористических угроз.
  • Зеленский подчеркнул, что важно укрепить ПВО Украины для эффективного сопротивления террористическим угрозам и предотвращения дальнейших атак.

Во Львове 7 человек погибли и 38 пострадали в результате удара РФ

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, количество жертв возросло до 7. Число пострадавших возросло до 38.

Трое из семи погибших — дети.

Перед этим Андрей Садовый сообщал, что погибли женщина и мужчина . По его словам, погибшей 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова. Информацию о погибшем мужчине уточняют.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что третья жертва россиян — 14-летняя девочка.

Среди пострадавших — 5 детей. Один 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, четверо имеют легкие повреждения.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в центре города повреждено более 50 домов. Из 6 домов отселят людей. Также повреждены 2 медицинских учреждения и 2 школы.

Зеленский отреагировал на ракетный РФ по Львову

Мои соболезнования родным и близким погибших. Более 30 человек пострадали. Повреждены обычные жилые дома в городе, школы, медицинские учреждения, — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

На местах работают наши службы и делают все необходимое для устранения последствий атаки. Всем раненым оказывается необходимая помощь, — добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни.

И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить, — заявил президент Украины.

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