Во Львове возросло число погибших и раненых в результате ракетной атаки РФ

Число жертв и пострадавших во Львове из-за обстрела РФ возросло до 7 человек. Среди погибших трое детей.
Главные тезисы
- Число жертв и пострадавших в результате ракетной атаки РФ во Львове выросло до 7 человек, включая троих детей.
- Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив важность защиты страны и необходимость остановить террористические удары.
- Более 30 человек пострадали, более 50 домов повреждены, а также пострадали медицинские учреждения и школы в городе.
- Украинский президент подчеркнул значимость помощи со стороны международных партнеров в оказании поддержки и защите от террористических угроз.
- Зеленский подчеркнул, что важно укрепить ПВО Украины для эффективного сопротивления террористическим угрозам и предотвращения дальнейших атак.
Во Львове 7 человек погибли и 38 пострадали в результате удара РФ
Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, количество жертв возросло до 7. Число пострадавших возросло до 38.
Трое из семи погибших — дети.
Перед этим Андрей Садовый сообщал, что погибли женщина и мужчина . По его словам, погибшей 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова. Информацию о погибшем мужчине уточняют.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что третья жертва россиян — 14-летняя девочка.
Среди пострадавших — 5 детей. Один 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, четверо имеют легкие повреждения.
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в центре города повреждено более 50 домов. Из 6 домов отселят людей. Также повреждены 2 медицинских учреждения и 2 школы.
Зеленский отреагировал на ракетный РФ по Львову
Зеленский подчеркнул, что каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни.
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