У Львові зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетної атаки РФ

Кількість жертв та постраждалих у Львові через обстріл РФ зросла до 7 людей. Серед загиблих троє дітей.

У Львові 7 людей загинули та 38 постраждали внаслідок удару РФ

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, кількість жертв зросла до 7. Кількість постраждалих зросла до 38.

Троє із семи загиблих — діти.

Перед цим Андрій Садовий повідомляв, що загинули жінка та чоловік. За його словами, загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка уточнюють.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що третя жертва росіян — 14-річна дівчинка.

Серед потерпілих — 5 дітей. Одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо — мають легкі ушкодження.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що у центрі міста пошкоджено понад 50 будинків. Із 6 будинків відселять людей.Також пошкоджено 2 медичних заклади та 2 школи.

Зеленський відреагував на ракетний РФ по Львову

Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади, — зазначив президент України Володимир Зеленський. Поширити

На місцях працюють наші служби і роблять усе необхідне для ліквідації наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога, — додав президент. Поширити

Зеленський наголосив, що кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя.