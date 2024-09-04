У Львові зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Львові зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетної атаки РФ

Андрій Садовий
У Львові зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетної атаки РФ
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Кількість жертв та постраждалих у Львові через обстріл РФ зросла до 7 людей. Серед загиблих троє дітей.

Головні тези:

  • У Львові після ракетної атаки РФ кількість загиблих зросла до 7 осіб, серед них 3 дітей.
  • Понад 30 людей постраждали, а понад 50 будинків та декілька медичних закладів та шкіл пошкоджено.
  • Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що надана необхідна допомога пораненим та оголосив про роботу служб для ліквідації наслідків атаки.
  • Зеленський закликав партнерів у світі допомагати Україні у відповіді на терористичні акти та зупиняти терор РФ.

У Львові 7 людей загинули та 38 постраждали внаслідок удару РФ

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, кількість жертв зросла до 7. Кількість постраждалих зросла до 38.

Троє із семи загиблих — діти.

Перед цим Андрій Садовий повідомляв, що загинули жінка та чоловік. За його словами, загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка уточнюють.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що третя жертва росіян — 14-річна дівчинка.  

Серед потерпілих — 5 дітей. Одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо — мають легкі ушкодження.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що у центрі міста пошкоджено понад 50 будинків. Із 6 будинків відселять людей.Також пошкоджено 2 медичних заклади та 2 школи. 

Зеленський відреагував на ракетний РФ по Львову

Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади, — зазначив президент України Володимир Зеленський.

На місцях працюють наші служби і роблять усе необхідне для ліквідації наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога, — додав президент.

Зеленський наголосив, що кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя.

І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити, — заявив президент України.

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