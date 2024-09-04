У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ — Байден уперше відреагував

Американський лідер Джо Байден виступив з заявою щодо російської ракетної атаки на Полтаву, внаслідок якої загинули вже 52 людини і 271 постраждала.
Головні тези:
- Джо Байден засудив ракетну атаку на Полтаву та закликав світ не допустити порушень міжнародного права з боку Росії.
- Володимир Зеленський розкрив наслідки удару РФ по мирному населенню та об'єктам соціальної інфраструктури.
- США продовжать підтримувати Україну на її шляху до перемоги у війні.
Байден пояснив, чого добивається Путін
Очільник Білого дому звернув увагу міжнародної спільноти на те, що через російські ракети, які влучили у військовий навчальний центр і лікарню в Полтаві, загинуло понад 50 осіб.
Що важливо розуміти, ще кілька сотень мирних українців отримали поранення.
За словами Джо Байдена, він найрішучішим чином засуджує цю жахливу атаку.
Окрім того, американський лідер вкотре закликав нелегітимного президента РФ Володимира Путіна не робити помилок.
Джо Байден пообіцяв Україні та світові, що Росія все одно не переможе в цій війні.
Як Володимир та Олена Зеленські відреагували на трагедію у Полтаві
Президент України одразу повідомив, що отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві.
Володимир Зеленський також звернув увагу на те, для цього смертоносного удару армія РФ використала дві балістичні ракети.
За словами президента, армія РФ влучила по території навчально закладу і сусідньої лікарні.
З заявою з цього приводу також виступила перша леді України Олена Зеленська.
Вона висловила співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-