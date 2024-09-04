У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ — Байден уперше відреагував
Категорія
Україна
Дата публікації

У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ — Байден уперше відреагував

The White House
Байден

Американський лідер Джо Байден виступив з заявою щодо російської ракетної атаки на Полтаву, внаслідок якої загинули вже 52 людини і 271 постраждала.

Головні тези:

  • Джо Байден засудив ракетну атаку на Полтаву та закликав світ не допустити порушень міжнародного права з боку Росії.
  • Володимир Зеленський розкрив наслідки удару РФ по мирному населенню та об'єктам соціальної інфраструктури.
  • США продовжать підтримувати Україну на її шляху до перемоги у війні.

Байден пояснив, чого добивається Путін

Очільник Білого дому звернув увагу міжнародної спільноти на те, що через російські ракети, які влучили у військовий навчальний центр і лікарню в Полтаві, загинуло понад 50 осіб.

Що важливо розуміти, ще кілька сотень мирних українців отримали поранення.

За словами Джо Байдена, він найрішучішим чином засуджує цю жахливу атаку.

Цей напад є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але вже два з половиною роки народ України стоїть непохитно. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти разом з ним — в тому числі надаючи системи протиповітряної оборони і можливості, необхідні для захисту своєї країни.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Окрім того, американський лідер вкотре закликав нелегітимного президента РФ Володимира Путіна не робити помилок.

Джо Байден пообіцяв Україні та світові, що Росія все одно не переможе в цій війні.

Переможе народ України. І в цей трагічний день, і кожного дня, Сполучені Штати стоять з ним, — підсумував очільник Білого дому.

Як Володимир та Олена Зеленські відреагували на трагедію у Полтаві

Президент України одразу повідомив, що отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві.

Володимир Зеленський також звернув увагу на те, для цього смертоносного удару армія РФ використала дві балістичні ракети.

За словами президента, армія РФ влучила по території навчально закладу і сусідньої лікарні.

Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. На жаль, багато загиблих… Мої співчуття всім рідним та близьким.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

З заявою з цього приводу також виступила перша леді України Олена Зеленська.

Вона висловила співчуття рідним загиблих і постраждалих унаслідок російського ракетного обстрілу Полтави.

Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Росія забирає в нас найцінніше — життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна памʼять, — наголосила дружина президента.

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