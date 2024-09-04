Ракетний удар РФ по Полтаві — кількість загиблих знову зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Полтаві — кількість загиблих знову зросла

ДСНС України
Ракетний удар РФ по Полтаві — кількість загиблих знову зросла
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Кількість жертв удару РФ по навчальному центру у Полтаві зросла до 53. Наразі продовжуються пошукові-рятувальні роботи.

Головні тези:

  • Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Полтаві зросла до 53, а кількість поранених становить 298 осіб.
  • Президент України розкрив деталі удару, вказавши, що в результаті атаки ворог використав дві балістичні ракети, що призвело до руйнування будівель і багатьох поранених та загиблих.
  • Серед пошкоджених об'єктів в Полтаві — навчальний центр, три багатоквартирних будинки, п'ять приватних будинків та офісне приміщення.
  • Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих і наголосив на важливості проведення оперативного розслідування та залучення всіх служб до рятувальних операцій.

У Полтаві зросла кількість жертв внаслідок обстрілу РФ

Як зазначається, станом на ранок 4 вересня відомо про 53 загиблих у Полтаві.

Крім того, 271 особа отримала поранення внаслідок російського обстрілу. Врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів.

Згодом в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що кількість постраждалих у Полтаві зросла до 298.

Як зазначають рятувальники, під завалами шестиповерхової будівлі навчального корпусу можуть перебувати п'ять людей.

Нагадаємо, крім навчального центру, у Полтаві пошкоджено три багатоквартирні будинки, п’яти приватних будинків і офісне приміщення.

Зеленський розкрив деталі удару РФ по Полтаві

На трагедію також одразу відреагував український лідер Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що вже отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві.

За його словами, для цієї атаки ворог використав дві балістичні ракети. Армія РФ влучила по території навчально закладу і сусідньої лікарні.

Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким, — повідомив Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що вже доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

За його словами, залучені всі необхідні служби до рятувальної операції.

Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя, — підсумував Володимир Зеленський.

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