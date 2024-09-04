Ракетний удар РФ по Полтаві — кількість загиблих знову зросла

Кількість жертв удару РФ по навчальному центру у Полтаві зросла до 53. Наразі продовжуються пошукові-рятувальні роботи.

У Полтаві зросла кількість жертв внаслідок обстрілу РФ

Як зазначається, станом на ранок 4 вересня відомо про 53 загиблих у Полтаві.

Крім того, 271 особа отримала поранення внаслідок російського обстрілу. Врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів.

Згодом в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що кількість постраждалих у Полтаві зросла до 298.

Як зазначають рятувальники, під завалами шестиповерхової будівлі навчального корпусу можуть перебувати п'ять людей.

Нагадаємо, крім навчального центру, у Полтаві пошкоджено три багатоквартирні будинки, п’яти приватних будинків і офісне приміщення.

Зеленський розкрив деталі удару РФ по Полтаві

На трагедію також одразу відреагував український лідер Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що вже отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві.

За його словами, для цієї атаки ворог використав дві балістичні ракети. Армія РФ влучила по території навчально закладу і сусідньої лікарні.

Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким, — повідомив Володимир Зеленський. Поширити

Президент України наголосив, що вже доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

За його словами, залучені всі необхідні служби до рятувальної операції.