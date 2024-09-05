Ракета летела около 3 минут. Зеленский раскрыл новые детали удара РФ по Полтаве
Категория
Украина
Дата публикации

Ракета летела около 3 минут. Зеленский раскрыл новые детали удара РФ по Полтаве

Ракета летела около 3 минут. Зеленский раскрыл новые детали удара РФ по Полтаве
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Источник:  NBC News

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, ракетный удар РФ, 3 сентября, по учебному центру в Полтаве был просчитан. Ракета летела около трех минут.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые детали ракетного удара РФ по учебному центру в Полтаве.
  • Ракета, выпущенная 3 сентября, летела около трех минут, не давая людям возможности спуститься в бомбоубежище.
  • Масштабный удар ракетами привел к гибели 54 человек и около 300 получили ранения в Полтаве.
  • Спасатели продолжают работы, возможно под завалами находятся еще 5 человек.
  • По сведениям, люди быстро реагировали на обстрел, но не успели защитить себя, спускаясь в укрытие.

Удар РФ по Полтаве был просчитан

Еще одна трагедия в Украине. Это и факт. Они ударили, это был ракетный удар, просчитанный удар. Ракета летела около 3 минут. Поэтому люди не успели спуститься в бомбоубежище. И сейчас считается, что многие ранены или убиты были именно в момент их спуска в бомбоубежище.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент отметил, что люди отреагировали на вражеские обстрелы достаточно быстро, но им не хватило времени, чтобы сохранить себя.

Сейчас считается, что многие были ранены или убиты, когда спускались в бомбоубежище, то есть люди среагировали достаточно быстро, но им не удалось сохранить себя, — отметил Владимир Зеленский.

Масштабный удар по Полтаве 3 сентября 2024 года

Россияне обстреляли город баллистическими ракетами. Под удар попали больница, здание учебного центра и одно из зданий Института связи.

Из-за обстрела погибли 54 человека. Около 300 человек получили ранения.

Россияне применили быстро долетающую до цели баллистику. Поэтому удар произошел, когда люди спускались в бомбоубежище.

Была версия, что под обстрелы попали курсанты Института связи во время построения. Однако в заведении опровергли слухи и заявили, что они находились в укрытии.

По состоянию на 5 сентября спасатели продолжают работу, под завалами может находиться еще 5 человек.

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