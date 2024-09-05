Ракета летела около 3 минут. Зеленский раскрыл новые детали удара РФ по Полтаве

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, ракетный удар РФ, 3 сентября, по учебному центру в Полтаве был просчитан. Ракета летела около трех минут.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые детали ракетного удара РФ по учебному центру в Полтаве.
- Ракета, выпущенная 3 сентября, летела около трех минут, не давая людям возможности спуститься в бомбоубежище.
- Масштабный удар ракетами привел к гибели 54 человек и около 300 получили ранения в Полтаве.
- Спасатели продолжают работы, возможно под завалами находятся еще 5 человек.
- По сведениям, люди быстро реагировали на обстрел, но не успели защитить себя, спускаясь в укрытие.
Удар РФ по Полтаве был просчитан
Президент отметил, что люди отреагировали на вражеские обстрелы достаточно быстро, но им не хватило времени, чтобы сохранить себя.
Масштабный удар по Полтаве 3 сентября 2024 года
Россияне обстреляли город баллистическими ракетами. Под удар попали больница, здание учебного центра и одно из зданий Института связи.
Из-за обстрела погибли 54 человека. Около 300 человек получили ранения.
Россияне применили быстро долетающую до цели баллистику. Поэтому удар произошел, когда люди спускались в бомбоубежище.
Была версия, что под обстрелы попали курсанты Института связи во время построения. Однако в заведении опровергли слухи и заявили, что они находились в укрытии.
По состоянию на 5 сентября спасатели продолжают работу, под завалами может находиться еще 5 человек.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-