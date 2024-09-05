Ракета летела около 3 минут. Зеленский раскрыл новые детали удара РФ по Полтаве

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, ракетный удар РФ, 3 сентября, по учебному центру в Полтаве был просчитан. Ракета летела около трех минут.

Удар РФ по Полтаве был просчитан

Еще одна трагедия в Украине. Это и факт. Они ударили, это был ракетный удар, просчитанный удар. Ракета летела около 3 минут. Поэтому люди не успели спуститься в бомбоубежище. И сейчас считается, что многие ранены или убиты были именно в момент их спуска в бомбоубежище. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, что люди отреагировали на вражеские обстрелы достаточно быстро, но им не хватило времени, чтобы сохранить себя.

Сейчас считается, что многие были ранены или убиты, когда спускались в бомбоубежище, то есть люди среагировали достаточно быстро, но им не удалось сохранить себя, — отметил Владимир Зеленский. Поделиться

Масштабный удар по Полтаве 3 сентября 2024 года

Россияне обстреляли город баллистическими ракетами. Под удар попали больница, здание учебного центра и одно из зданий Института связи.

Из-за обстрела погибли 54 человека. Около 300 человек получили ранения.

Россияне применили быстро долетающую до цели баллистику. Поэтому удар произошел, когда люди спускались в бомбоубежище.

Была версия, что под обстрелы попали курсанты Института связи во время построения. Однако в заведении опровергли слухи и заявили, что они находились в укрытии.