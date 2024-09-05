Ракетный удар РФ по Полтаве. Число погибших возросло до 54 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Полтаве. Число погибших возросло до 54 человек

ДСНС Украины
Ракетный удар РФ по Полтаве. Число погибших возросло до 54 человек
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В результате российского удара по учебному заведению в Полтаве 3 сентября количество погибших возросло до 54 человек.

Главные тезисы

  • В результате ракетного удара РФ по учебному заведению в Полтаве число погибших достигло 54 человек, а количество пострадавших составило 297 человек.
  • Спасатели продолжают поисково-спасательные работы с учетом безопасности, возможно, под завалами еще находится до 5 человек.
  • Удар, совершенный 3 сентября 2024 года, вызвал разрушения больницы, учебного центра и здания Института связи, поразив 54 гражданина и ранив еще около 300 человек.
  • По информации из ГСЧС, уже разобрано и вывезено 1 тыс 760 тонн строительного мусора, наталкивающего на вероятность нахождения дополнительных жертв под завалами.

В Полтаве снова возросло число погибших в результате удара РФ

Как отмечается, до 54 увеличилось количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве. Еще 297 человек пострадали.

Как отметили в ГСЧС, поисково-спасательные работы продолжаются с учетом составляющей безопасности.

По всей вероятности, под завалами может находиться еще до 5 человек. Уже разобраны и вывезены 1 тыс. 760 тонн строительного мусора, — добавили спасатели.

Масштабный удар по Полтаве 3 сентября 2024 года

Россияне обстреляли город баллистическими ракетами. Под удар попали больница, здание учебного центра и одно из зданий Института связи.

Из-за обстрела погибли 54 человека. Около 300 человек получили ранения.

Россияне применили быстро долетающую до цели баллистику. Поэтому удар произошел, когда люди спускались в бомбоубежище.

Была версия, что под обстрелы попали курсанты Института связи во время построения. Однако в заведении опровергли слухи и заявили, что они находились в укрытии.

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