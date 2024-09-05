Ракетный удар РФ по Полтаве. Число погибших возросло до 54 человек

В результате российского удара по учебному заведению в Полтаве 3 сентября количество погибших возросло до 54 человек.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара РФ по учебному заведению в Полтаве число погибших достигло 54 человек, а количество пострадавших составило 297 человек.
- Спасатели продолжают поисково-спасательные работы с учетом безопасности, возможно, под завалами еще находится до 5 человек.
- Удар, совершенный 3 сентября 2024 года, вызвал разрушения больницы, учебного центра и здания Института связи, поразив 54 гражданина и ранив еще около 300 человек.
- По информации из ГСЧС, уже разобрано и вывезено 1 тыс 760 тонн строительного мусора, наталкивающего на вероятность нахождения дополнительных жертв под завалами.
В Полтаве снова возросло число погибших в результате удара РФ
Как отмечается, до 54 увеличилось количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве. Еще 297 человек пострадали.
Как отметили в ГСЧС, поисково-спасательные работы продолжаются с учетом составляющей безопасности.
Масштабный удар по Полтаве 3 сентября 2024 года
Россияне обстреляли город баллистическими ракетами. Под удар попали больница, здание учебного центра и одно из зданий Института связи.
Из-за обстрела погибли 54 человека. Около 300 человек получили ранения.
Россияне применили быстро долетающую до цели баллистику. Поэтому удар произошел, когда люди спускались в бомбоубежище.
Была версия, что под обстрелы попали курсанты Института связи во время построения. Однако в заведении опровергли слухи и заявили, что они находились в укрытии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-