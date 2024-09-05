Ракетный удар РФ по Полтаве. Число погибших возросло до 54 человек

В результате российского удара по учебному заведению в Полтаве 3 сентября количество погибших возросло до 54 человек.

В Полтаве снова возросло число погибших в результате удара РФ

Как отмечается, до 54 увеличилось количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве. Еще 297 человек пострадали.

Как отметили в ГСЧС, поисково-спасательные работы продолжаются с учетом составляющей безопасности.

По всей вероятности, под завалами может находиться еще до 5 человек. Уже разобраны и вывезены 1 тыс. 760 тонн строительного мусора, — добавили спасатели. Поделиться

Масштабный удар по Полтаве 3 сентября 2024 года

Россияне обстреляли город баллистическими ракетами. Под удар попали больница, здание учебного центра и одно из зданий Института связи.

Из-за обстрела погибли 54 человека. Около 300 человек получили ранения.

Россияне применили быстро долетающую до цели баллистику. Поэтому удар произошел, когда люди спускались в бомбоубежище.