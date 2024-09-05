Ракетний удар РФ по Полтаві. Кількість загиблих зросла до 54 людей

Внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві 3 вересня кількість загиблих зросла до 54 людей.
Головні тези:
- У результаті ракетного удару Росії по навчальному закладі у Полтаві загинуло 54 людини, а ще 297 отримали поранення.
- Рятувальні роботи тривають, оскільки під завалами можуть бути ще до 5 осіб.
- Обстріл міста балістичними ракетами викликав руйнування лікарні, навчального центру та будівлі Інституту зв’язку.
- За версією деяких свідків курсанти Інституту зв’язку потрапили під обстріл, але ця інформація була спростована.
У Полтаві знову зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ
Як зазначається, до 54 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві. Ще 297 людей постраждало.
Як зазначили у ДСНС, пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової.
Масштабний удар по Полтаві 3 вересня 2024 року
Росіяни обстріляли місто балістичними ракетами. Під удар потрапили лікарня, будівля навчального центру та одна з будівель Інституту зв’язку.
Через обстріл загинули 54 людини. Майже 300 людей отримали поранення.
Росіяни застосували балістику, яка швидко долітає до цілі. Тому удар відбувся, коли люди спускались у бомбосховище.
Була версія, що під обстріл потрапили курсанти Інституту зв’язку під час шикування. Проте у закладі спростували чутки та заявили, що вони знаходились в укритті.
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