Ракетний удар РФ по Полтаві. Кількість загиблих зросла до 54 людей

Внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві 3 вересня кількість загиблих зросла до 54 людей.

У Полтаві знову зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Як зазначається, до 54 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві. Ще 297 людей постраждало.

Як зазначили у ДСНС, пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової.

Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб. Вже розібрано та вивезено 1 тис. 760 тонн будівельного сміття, — додали рятувальники. Поширити

Масштабний удар по Полтаві 3 вересня 2024 року

Росіяни обстріляли місто балістичними ракетами. Під удар потрапили лікарня, будівля навчального центру та одна з будівель Інституту зв’язку.

Через обстріл загинули 54 людини. Майже 300 людей отримали поранення.

Росіяни застосували балістику, яка швидко долітає до цілі. Тому удар відбувся, коли люди спускались у бомбосховище.