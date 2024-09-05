Ракетний удар РФ по Полтаві. Кількість загиблих зросла до 54 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Полтаві. Кількість загиблих зросла до 54 людей

ДСНС України
Ракетний удар РФ по Полтаві. Кількість загиблих зросла до 54 людей

Внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві 3 вересня кількість загиблих зросла до 54 людей.

Головні тези:

  • У результаті ракетного удару Росії по навчальному закладі у Полтаві загинуло 54 людини, а ще 297 отримали поранення.
  • Рятувальні роботи тривають, оскільки під завалами можуть бути ще до 5 осіб.
  • Обстріл міста балістичними ракетами викликав руйнування лікарні, навчального центру та будівлі Інституту зв’язку.
  • За версією деяких свідків курсанти Інституту зв’язку потрапили під обстріл, але ця інформація була спростована.

У Полтаві знову зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Як зазначається, до 54 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві. Ще 297 людей постраждало.

Як зазначили у ДСНС, пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової.

Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб. Вже розібрано та вивезено 1 тис. 760 тонн будівельного сміття, — додали рятувальники.

Масштабний удар по Полтаві 3 вересня 2024 року

Росіяни обстріляли місто балістичними ракетами. Під удар потрапили лікарня, будівля навчального центру та одна з будівель Інституту зв’язку.

Через обстріл загинули 54 людини. Майже 300 людей отримали поранення.

Росіяни застосували балістику, яка швидко долітає до цілі. Тому удар відбувся, коли люди спускались у бомбосховище.

Була версія, що під обстріл потрапили курсанти Інституту зв’язку під час шикування. Проте у закладі спростували чутки та заявили, що вони знаходились в укритті.

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