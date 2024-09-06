Гарріс зібрала у серпні на передвиборчу кампанію вдвічі більше за Трампа

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс зібрала у серпні на свою передвиборчу кампанію 361 млн дол.

Гарріс випереджає Трампа за сумами зібраних на передвиборчу кампанію коштів

Зазначається, що це більш ніж удвічі перевищує суму, яку зібрав суперник Гарріс на виборах Дональд Трамп за той самий період — ідеться про 130 млн дол.

Команда Гарріс заявляє, що наразі їхній бюджет становить 404 млн дол, що на 109 млн дол більше, ніж у Трампа.

Цифри, оприлюднені командами обох кандидатів у президенти, не включають повну звітність до Федеральної виборчої комісії, яка буде подана пізніше цього місяця.

Гарріс погодилася на правило вимкнених мікрофонів на дебатах з Трампом

Віцепрезидентка США Камала Гарріс погодилася з правилами майбутніх теледебатів зі своїм суперником на виборах Дональдом Трампом, зокрема погоджено правило вимкнених мікрофонів — опоненти говоритимуть тільки по черзі.

Віцепрезидентка Камала Гарріс погодилася з правилами майбутніх теледебатів проти свого опонента Дональда Трампа, включаючи дозвіл на вимикання мікрофонів, коли настає черга говорити іншої особи. Поширити

У штабі Гарріс раніше виступали проти вимкнення мікрофонів. Але 4 вересня і кампанія Гарріс, і кампанія Трампа погодилися на правила проведення дебатів, запропоновані телеканалом ABC News.

У листі до ABC у середу кампанія Гарріс заявила, що, як і раніше, вважає, що формат дебатів буде "фундаментально невигідним", оскільки він "слугуватиме для захисту Дональда Трампа від прямого обміну думками з віцепрезиденткою".

Водночас у штабі додали, що приймають правила, щоб дебати могли відбутися.

Ми розуміємо, що Дональд Трамп ризикує взагалі пропустити дебати, як він погрожував зробити раніше, якщо ми не погодимося на бажаний для нього формат. З цієї причини ми прийняли повний набір правил, запропонованих ABC, включно з вимкненим мікрофоном. Поширити

Зокрема дебати кандидатів не передбачатимуть присутності глядачів і триватимуть 90 хвилин з двома рекламними паузами, а мікрофони будуть увімкнені лише для кандидата, чия черга говорити. Лише модераторам буде дозволено ставити запитання.