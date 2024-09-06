Путін розлютив США дивними заявами про Гарріс та Трампа

Офіційний Вашингтон жорстко розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за його заяви щодо "підтримки" тих чи інших кандидатів на пост президента США.
Головні тези:
- Володимир Путін викликав обурення в США своїми заявами про підтримку Гарріс.
- Офіційний Вашингтон вимагає від Путіна припинити втручання у виборчий процес в США.
- Путін неочікувано почав критикувати Дональда Трампа.
Штати обурилися, що Путін оцінює хід президентських перегонів у США
З заявою з цього приводу виступив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
Він вимагає, аби нелегітимний глава Кремля припинив втручатися у президентські вибори у США, а також не вдався до публічних оцінок кандидатів.
Журналісти поцікавилися у Кірбі, як він ставиться до того, що Путін вирішив підтримати Камалу Гарріс, а не Дональда Трампа.
За його словами, офіційний Вашингтон був би "дуже вдячнй", якби Путін "А: припинив говорити про вибори, і Б: припинив у них втручатися".
Що саме Путін говорив про Гарріс
Диктатор неочікувано для всіх згадав, що чинний президент США Джо Байден, вийшовши з президентських перегонів, попросив усіх своїх виборців підтримати кандидатуру Гарріс.
Після цього нелегітимний президент заявив, що також "підтримає" кандидатку від демократів, але "з повагою ставитиметься до вибору американського народу".
Ба більше, він додав, що у Гарріс "заразний сміх", отже в неї "все добре".
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