Путин разозлил США странными заявлениями про Харрис и Трампа
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Путин разозлил США странными заявлениями про Харрис и Трампа

The White House
Путин
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Официальный Вашингтон раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за его заявления о "поддержке" тех или иных кандидатов на пост президента США.

Главные тезисы

  • Владимир Путин вызвал возмущение в США своими заявлениями о поддержке Харрис.
  • Официальный Вашингтон потребовал от Путина прекратить вмешательство в избирательный процесс в США.
  • Путин неожиданно начал критиковать Дональда Трампа.

Штаты возмутились, что Путин оценивает ход президентской гонки в США

С заявлением на этот счет выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он требует, чтобы нелегитимный глава Кремля прекратил вмешиваться в президентские выборы в США, а также не прибегал к публичным оценкам кандидатов.

Журналисты поинтересовались у Кирби, как он относится к тому, что Путин решил поддержать Камалу Харрис, а не Дональда Трампа.

Путин должен прекратить говорить о выборах и точка. Он не должен никому отдавать предпочтение так или иначе. Единственный народ, который должен определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов — это американский народ.

Джон Кирби

Джон Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США

По его словам, официальный Вашингтон был бы "очень благодарен", если бы Путин "А: прекратил говорить о выборах, и Б: перестал в них вмешиваться".

Что именно Путин говорил о Харрис

Диктатор неожиданно для всех вспомнил, что действующий президент США Джо Байден, выйдя из президентской гонки, попросил всех своих избирателей поддержать кандидатуру Харрис.

После этого нелегитимный президент заявил, что также "поддержит" кандидата от демократов, но "с уважением будет относиться к выбору американского народа".

Действующий президент Байден, снятый с гонки, рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну, вот мы тоже так сделаем — будем ее поддерживать, — цинично заявил Путин.

Более того, он добавил, что у Харрис "заразный смех", так что у нее "все хорошо".

Трамп же ввел такое количество санкций и ограничений в отношении России, сколько до него не вводил ни один президент. Если у госпожи Харрис все хорошо, то, может, она воздержится от этого, — сказал диктатор.

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