Очень обиделся. Трамп публично злится из-за нового решения Путина
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Очень обиделся. Трамп публично злится из-за нового решения Путина

Трамп
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Источник:  online.ua

Кандидат в президенты Дональд Трамп возмутился после того, как российский диктатор Владимир Путин заявил, что поддерживает Камалу Харрис, а не республиканца, как считалось ранее.

Главные тезисы

  • Трамп злится, что потерял поддержку нелегитимного президента РФ.
  • Путин заявил о поддержке Гаррис, объяснив, что ориентируется на рекомендацию президента Байдена.
  • Трамп ввел самое большое количество санкций против России. Российский диктатор указал на это в контексте поддержки Харрис.

Трамп не понимает, почему потерял благосклонность Путина

По словам одиозного республиканца, он "хорошо знал Путина", а заявление о "поддержке" Камалы его "очень обидело".

Более того, Дональд Трамп откровенно признался, что пока не понял логику российского диктатора и чего он хотел добиться этим заявлением.

Интересно, почему он поддержал Камалу. Нет, он игрок в шахматы. Мне стать конгрессменом? Или я должен из-за этого расстраиваться? А?.. Сделал ли он это, улыбаясь? Думаю, что наверняка сделал это улыбаясь. Не знаю… черт знает! Никто этого не узнает. Они где-то на девятнадцать шагов впереди нас.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США

Бывший американский лидер также повторил, что "никто в истории не относился жестче к России, чем Трамп", и Путин это якобы "знает как никто другой".

Что именно Путин говорил о Харрис и Трампе

Нелегитимный глава Кремля вспомнил, что действующий американский лидер Джо Байден, выйдя из президентской гонки, попросил всех своих избирателей поддержать кандидатуру Харрис.

Действующий президент Байден, снятый с гонки, рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну вот мы тоже так сделаем — будем ее поддерживать, — цинично заявил Путин.

Кроме того, он отметил, что у Харрис "заразный смех", следовательно, у нее "все хорошо".

Трамп же ввел такое количество санкций и ограничений в отношении России, сколько до него не вводил ни один президент. Если у госпожи Харрис все хорошо, то, может, она воздержится от этого, — сказал диктатор.

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