Кандидат в президенты Дональд Трамп возмутился после того, как российский диктатор Владимир Путин заявил, что поддерживает Камалу Харрис, а не республиканца, как считалось ранее.
Главные тезисы
- Трамп злится, что потерял поддержку нелегитимного президента РФ.
- Путин заявил о поддержке Гаррис, объяснив, что ориентируется на рекомендацию президента Байдена.
- Трамп ввел самое большое количество санкций против России. Российский диктатор указал на это в контексте поддержки Харрис.
Трамп не понимает, почему потерял благосклонность Путина
По словам одиозного республиканца, он "хорошо знал Путина", а заявление о "поддержке" Камалы его "очень обидело".
Более того, Дональд Трамп откровенно признался, что пока не понял логику российского диктатора и чего он хотел добиться этим заявлением.
Бывший американский лидер также повторил, что "никто в истории не относился жестче к России, чем Трамп", и Путин это якобы "знает как никто другой".
Что именно Путин говорил о Харрис и Трампе
Нелегитимный глава Кремля вспомнил, что действующий американский лидер Джо Байден, выйдя из президентской гонки, попросил всех своих избирателей поддержать кандидатуру Харрис.
Кроме того, он отметил, что у Харрис "заразный смех", следовательно, у нее "все хорошо".
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