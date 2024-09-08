Кандидат в президенты Дональд Трамп возмутился после того, как российский диктатор Владимир Путин заявил, что поддерживает Камалу Харрис, а не республиканца, как считалось ранее.

Трамп не понимает, почему потерял благосклонность Путина

По словам одиозного республиканца, он "хорошо знал Путина", а заявление о "поддержке" Камалы его "очень обидело".

Более того, Дональд Трамп откровенно признался, что пока не понял логику российского диктатора и чего он хотел добиться этим заявлением.

Интересно, почему он поддержал Камалу. Нет, он игрок в шахматы. Мне стать конгрессменом? Или я должен из-за этого расстраиваться? А?.. Сделал ли он это, улыбаясь? Думаю, что наверняка сделал это улыбаясь. Не знаю… черт знает! Никто этого не узнает. Они где-то на девятнадцать шагов впереди нас. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Бывший американский лидер также повторил, что "никто в истории не относился жестче к России, чем Трамп", и Путин это якобы "знает как никто другой".

Trump: Putin endorsed Kamala. I was very offended by that. I wonder why he endorsed Kamala. No, he's a chess player. Should I be upset about that? No. Was it done with a smile, Ron? I think it was done with a smile. pic.twitter.com/vTHwSzuxAA — Acyn (@Acyn) September 7, 2024

Что именно Путин говорил о Харрис и Трампе

Нелегитимный глава Кремля вспомнил, что действующий американский лидер Джо Байден, выйдя из президентской гонки, попросил всех своих избирателей поддержать кандидатуру Харрис.

Действующий президент Байден, снятый с гонки, рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну вот мы тоже так сделаем — будем ее поддерживать, — цинично заявил Путин. Поделиться

Кроме того, он отметил, что у Харрис "заразный смех", следовательно, у нее "все хорошо".