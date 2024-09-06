Риторика Трампа относительно Украины уже изменилась ― Волкер
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Риторика Трампа относительно Украины уже изменилась ― Волкер

Трамп
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Источник:  Радио Свобода

Как заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, риторика кандидата в президенты США Дональда Трампа в отношении Украины уже изменилась к лучшему.

Главные тезисы

  • Риторика Трампа в отношении Украины претерпела положительные изменения, по словам Курта Волкера.
  • 70% членов Палаты представителей поддержали пакет помощи для Украины, что свидетельствует о сильной двухпартийной поддержке.
  • Трамп может предоставить Украине помощь по программе ленд-лиза.

Трамп осознал, что именно Украина должна победить в войне

Курт Волкер обращает внимание на то, что именно одиозный республиканец обеспечил политическое прикрытие Майку Джонсону — спикеру Палаты представителей, чтобы последний мог вынести пакет помощи Украине на голосование.

Что важно понимать, его поддержали 70% членов Палаты представителей, что говорит о сильной двухпартийной поддержке Украины в войне против РФ.

По словам американского дипломата, это указывает на то, что Трамп уже понял важность победы Украины.

Я думаю, что опыт наблюдения за крушением в Афганистане, когда Байден был президентом, является сигналом и для Трампа. Он не хочет, чтобы это произошло при его правлении. Так что он не будет хотеть позволить Украине стать его "Афганистаном". Так что я не думаю, что он позволит этому произойти.

Курт Волкер

Курт Волкер

Бывший спецпредставитель США по Украине

По убеждению Волкера, Трамп предоставит Украине помощь по программе лендлиза, то есть де-факто позволит Киеву одалживать средства, чтобы покупать столько, сколько ему нужно, без ограничений.

Будет только одно условие — Украина должна будет покупать американские оборонные товары.

Трамп еще раз повторил, что разработал четкий план завершения войны

Как отметил недавно кандидат в президенты США, у него есть "очень четкий план, как остановить Украину и Россию", а также "идея" о том, что делать с Китаем.

Несмотря на это, Дональд Трамп добавил, что он не будет раскрывать свои замыслы, пока не вернется в Белый дом.

Но я не могу дать вам эти планы, потому что, если я дам вам эти планы, я не смогу их использовать, они будут очень неудачными. Знаете, частично речь идет о неожиданности, не правда ли? Но они будут для нас полезны, — добавил Трамп.

Что важно понимать, он уже долго говорит о существовании определенного "плана" прекращения войны РФ против Украины "за 24 часа".

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