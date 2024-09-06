Риторика Трампа относительно Украины уже изменилась ― Волкер

Как заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, риторика кандидата в президенты США Дональда Трампа в отношении Украины уже изменилась к лучшему.
Главные тезисы
- Риторика Трампа в отношении Украины претерпела положительные изменения, по словам Курта Волкера.
- 70% членов Палаты представителей поддержали пакет помощи для Украины, что свидетельствует о сильной двухпартийной поддержке.
- Трамп может предоставить Украине помощь по программе ленд-лиза.
Трамп осознал, что именно Украина должна победить в войне
Курт Волкер обращает внимание на то, что именно одиозный республиканец обеспечил политическое прикрытие Майку Джонсону — спикеру Палаты представителей, чтобы последний мог вынести пакет помощи Украине на голосование.
Что важно понимать, его поддержали 70% членов Палаты представителей, что говорит о сильной двухпартийной поддержке Украины в войне против РФ.
По словам американского дипломата, это указывает на то, что Трамп уже понял важность победы Украины.
По убеждению Волкера, Трамп предоставит Украине помощь по программе лендлиза, то есть де-факто позволит Киеву одалживать средства, чтобы покупать столько, сколько ему нужно, без ограничений.
Будет только одно условие — Украина должна будет покупать американские оборонные товары.
Трамп еще раз повторил, что разработал четкий план завершения войны
Как отметил недавно кандидат в президенты США, у него есть "очень четкий план, как остановить Украину и Россию", а также "идея" о том, что делать с Китаем.
Несмотря на это, Дональд Трамп добавил, что он не будет раскрывать свои замыслы, пока не вернется в Белый дом.
Что важно понимать, он уже долго говорит о существовании определенного "плана" прекращения войны РФ против Украины "за 24 часа".
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