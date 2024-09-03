У них нет шансов. Трамп набросился на Украину с циничными обвинениями

Кандидат в президенты США Дональд Трамп публично начал обвинять украинские власти в сокрытии числа погибших в результате российской агрессии, однако не предоставил никаких доказательств.
Главные тезисы
- Трамп обвиняет Украину в сокрытии числа погибших в результате российской агрессии.
- Также он утверждает, что у него четкий план завершения войны РФ против Украины, но отказывается раскрывать детали.
- Республиканец уверяет, что знает, как остановить Китай.
Трамп нашел новый повод, чтобы устроить скандал
Республиканец еще раз повторил, что в случае возвращения в Белый дом "гарантированно" подпишет соглашение о завершении войны РФ против Украины.
В том, что этого до сих пор не произошло, он в очередной раз обвинил действующего американского лидера Джо Байдена.
Более того, неожиданно для всех Трамп решил поразмышлять о количестве жертв российской агрессии в Украине.
По убеждению политика, их "гораздо выше, чем считают люди".
Трамп снова заявил о четком плане завершения войны
По словам республиканца, у него есть "очень четкий план, как остановить Украину и Россию", а также "идея" о том, что делать с Китаем.
Однако, как отметил политик, он не будет раскрывать свои замыслы, пока снова не станет президентом.
Что важно понимать, он уже долго говорит о существовании определенного "плана" прекращения войны РФ против Украины "за 24 часа".
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