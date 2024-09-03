У них нет шансов. Трамп набросился на Украину с циничными обвинениями
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У них нет шансов. Трамп набросился на Украину с циничными обвинениями

Трамп
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Источник:  online.ua

Кандидат в президенты США Дональд Трамп публично начал обвинять украинские власти в сокрытии числа погибших в результате российской агрессии, однако не предоставил никаких доказательств.

Главные тезисы

  • Трамп обвиняет Украину в сокрытии числа погибших в результате российской агрессии.
  • Также он утверждает, что у него четкий план завершения войны РФ против Украины, но отказывается раскрывать детали.
  • Республиканец уверяет, что знает, как остановить Китай.

Трамп нашел новый повод, чтобы устроить скандал

Республиканец еще раз повторил, что в случае возвращения в Белый дом "гарантированно" подпишет соглашение о завершении войны РФ против Украины.

В том, что этого до сих пор не произошло, он в очередной раз обвинил действующего американского лидера Джо Байдена.

Более того, неожиданно для всех Трамп решил поразмышлять о количестве жертв российской агрессии в Украине.

По убеждению политика, их "гораздо выше, чем считают люди".

Если посмотреть на разрушения, на здания, которые разрушаются повсюду в Украине, я думаю, что количество (жертв. — ред.) будет значительно выше. Они (украинцы — ред.) врут о количестве, пытаются занижать его. Разрушили здание длиной в два квартала — это довольно крупные здания. И говорят, что один человек получил незначительные ранения. Нет, нет, были убиты многие. И в этих зданиях есть люди, и у них нет никакого шанса. Как только они начинают разрушаться, нет никакого шанса.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США

Трамп снова заявил о четком плане завершения войны

По словам республиканца, у него есть "очень четкий план, как остановить Украину и Россию", а также "идея" о том, что делать с Китаем.

Однако, как отметил политик, он не будет раскрывать свои замыслы, пока снова не станет президентом.

Но я не могу дать вам эти планы, потому что, если я дам вам эти планы, я не смогу их использовать, они будут очень неудачными. Знаете, частично речь идет о неожиданности, не правда ли? Но они не будут для нас полезны, — добавил Трамп.

Что важно понимать, он уже долго говорит о существовании определенного "плана" прекращения войны РФ против Украины "за 24 часа".

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