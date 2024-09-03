У них немає жодного шансу. Трамп накинувся на Україну з цинічними звинуваченнями

Кандидат у президенти США Дональд Трамп публічно почав звинувачувати українську владу в приховуванні кількості загиблих внаслідок російської агресії, однак не надав жодних доказів.
Головні тези:
- Трамп звинувачує Україну в приховуванні кількості загиблих внаслідок російської агресії.
- Також він стверджує, що має чіткий план завершення війни РФ проти України, але відмовляється розкривати деталі.
- Республіканець запевняє, що знає, як зупинити Китай.
Трамп знайшов новий привід, щоб влаштувати скандал
Республіканець вкотре повторив, що в разі повернення у Білий дім "гарантовано" підпише угоду про завершення війни РФ проти України.
У тому, що це досі не сталося, він вкотре звинуватив чинного американського лідера Джо Байдена.
Ба більше, неочікувано для всіх Трамп вирішив порозмірковувати про кількість жертв російської агресії в Україні.
На переконання політика, їх "значно вище, ніж вважають люди".
Трамп знову заявив про чіткий план завершення війни
За словами республіканця, у нього є "дуже чіткий план, як зупинити Україну і Росію", а також "ідея" про те, що робити з Китаєм.
Однак, як зазначив політик, він не буде розкривати свої задуми, поки знову не стане президентом.
Що важливо розуміти, він уже доволі довго говорить про існування певного "плану" припинення війни РФ проти України "за 24 години".
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