У них немає жодного шансу. Трамп накинувся на Україну з цинічними звинуваченнями

Кандидат у президенти США Дональд Трамп публічно почав звинувачувати українську владу в приховуванні кількості загиблих внаслідок російської агресії, однак не надав жодних доказів.

Трамп знайшов новий привід, щоб влаштувати скандал

Республіканець вкотре повторив, що в разі повернення у Білий дім "гарантовано" підпише угоду про завершення війни РФ проти України.

У тому, що це досі не сталося, він вкотре звинуватив чинного американського лідера Джо Байдена.

Ба більше, неочікувано для всіх Трамп вирішив порозмірковувати про кількість жертв російської агресії в Україні.

На переконання політика, їх "значно вище, ніж вважають люди".

Коли подивитись на руйнування, на будівлі, що руйнуються всюди в Україні, я думаю, що кількість (жертв. — Ред.) буде значно вищою. Вони (українці — ред.) брешуть про кількість, намагаються занижувати її. Зруйнували будівлю завдовжки у два квартали — це досить-таки великі будівлі. І кажуть, що одна людина отримала незначні поранення. Ні, ні, було вбито багато людей. І в цих будівлях є люди, і в них нема жодного шансу. Щойно вони починають руйнуватись, нема жодного шансу. Дональд Трамп Кандидат у президенти США

Here's my conversation with @realDonaldTrump



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Timestamps:

0:00 - Introduction

1:09 - Psychology of winning and losing

3:51 - Politics is a dirty game

5:28 - Business vs politics

8:04 - War in Ukraine

9:53 -… pic.twitter.com/64pCfH8JPs — Lex Fridman (@lexfridman) September 3, 2024

Трамп знову заявив про чіткий план завершення війни

За словами республіканця, у нього є "дуже чіткий план, як зупинити Україну і Росію", а також "ідея" про те, що робити з Китаєм.

Однак, як зазначив політик, він не буде розкривати свої задуми, поки знову не стане президентом.

Але я не можу дати вам ці плани, тому що якщо я дам вам ці плани, я не зможу їх використати, вони будуть дуже невдалими. Знаєте, частково йдеться про несподіванку, чи не так? Але вони не будуть для нас корисними, — додав Трамп. Поширити

Що важливо розуміти, він уже доволі довго говорить про існування певного "плану" припинення війни РФ проти України "за 24 години".