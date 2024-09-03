У них немає жодного шансу. Трамп накинувся на Україну з цинічними звинуваченнями
Категорія
Політика
Дата публікації

У них немає жодного шансу. Трамп накинувся на Україну з цинічними звинуваченнями

Трамп
Read in English
Джерело:  online.ua

Кандидат у президенти США Дональд Трамп публічно почав звинувачувати українську владу в приховуванні кількості загиблих внаслідок російської агресії, однак не надав жодних доказів.

Головні тези:

  • Трамп звинувачує Україну в приховуванні кількості загиблих внаслідок російської агресії.
  • Також він стверджує, що має чіткий план завершення війни РФ проти України, але відмовляється розкривати деталі.
  • Республіканець запевняє, що знає, як зупинити Китай.

Трамп знайшов новий привід, щоб влаштувати скандал

Республіканець вкотре повторив, що в разі повернення у Білий дім "гарантовано" підпише угоду про завершення війни РФ проти України.

У тому, що це досі не сталося, він вкотре звинуватив чинного американського лідера Джо Байдена.

Ба більше, неочікувано для всіх Трамп вирішив порозмірковувати про кількість жертв російської агресії в Україні.

На переконання політика, їх "значно вище, ніж вважають люди".

Коли подивитись на руйнування, на будівлі, що руйнуються всюди в Україні, я думаю, що кількість (жертв. — Ред.) буде значно вищою. Вони (українці — ред.) брешуть про кількість, намагаються занижувати її. Зруйнували будівлю завдовжки у два квартали — це досить-таки великі будівлі. І кажуть, що одна людина отримала незначні поранення. Ні, ні, було вбито багато людей. І в цих будівлях є люди, і в них нема жодного шансу. Щойно вони починають руйнуватись, нема жодного шансу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США

Трамп знову заявив про чіткий план завершення війни

За словами республіканця, у нього є "дуже чіткий план, як зупинити Україну і Росію", а також "ідея" про те, що робити з Китаєм.

Однак, як зазначив політик, він не буде розкривати свої задуми, поки знову не стане президентом.

Але я не можу дати вам ці плани, тому що якщо я дам вам ці плани, я не зможу їх використати, вони будуть дуже невдалими. Знаєте, частково йдеться про несподіванку, чи не так? Але вони не будуть для нас корисними, — додав Трамп.

Що важливо розуміти, він уже доволі довго говорить про існування певного "плану" припинення війни РФ проти України "за 24 години".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп описав свою розмову з Путіним напередодні вторгнення РФ в Україну
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Це зрада. У США спалахнув скандал через рішення Кеннеді-молодшого щодо Трампа
Трамп та Кеннеді молодший
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ви отримаєте Третю світову. Трамп злякався Курської операції ЗСУ
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?