Трамп описав свою розмову з Путіним напередодні вторгнення РФ в Україну

Кандидат у президенти США Дональд Трамп почав стверджувати, що намагався вмовити російського диктатора Володимира Путіна не починати повномасштабну війну проти України.

Трамп вважає Байдена винним у початку війни

З новою заявою з цього приводу республіканець виступив під час інтерв'ю з мільярдером Ілоном Маском.

Війна Росії проти України була однією з тем їхньої бесіди.

Під шквал критики з боку Дональда Трампа знову потрапив чинний американський лідер Джо Байден.

Лідер республіканців вкотре заявив, що російська агресія ніколи б не сталася, якби він був президентом.

Окрім того, Трамп почав вигадувати, що Путіна спровокували на вторгнення слова президента Джо Байдена про відкриті для України двері для вступу в НАТО.

Ці його слова були такими поганими, ці дурні погрози, що виходили з цього дурного обличчя, — сказав кандидат у президенти США. Поширити

Що цікаво, Ілон Маск жодним чином не заперечив, а лише додав "Ви зробили чудове зауваження".

This is the long version. Shorter edit of highlights coming soon. https://t.co/Ksm6UqdIq6 — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024

Трамп вкотре похизувався “хорошими стосунками” з Путіним

Також республіканець згадав про свою нібито розмову з нелегітимним президентом РФ, в якій він нібито застеріг його від вторгнення в Україну.

Я сказав Владіміру Путіну: "Не роби цього. Ти не можеш цього зробити, Владіміре, це буде поганий день для тебе", — сказав Трамп, додавши, що, тим не менш, він "добре ладнав з Путіним" і "сподівається, що знову буде добре ладнати з ним. Дональд Трамп Кандидат у президенти США

За словами Ілона Маска його платформа стала жертвою "масованої" DDoS-атаки перед інтерв’ю.