Трамп описав свою розмову з Путіним напередодні вторгнення РФ в Україну

Кандидат у президенти США Дональд Трамп почав стверджувати, що намагався вмовити російського диктатора Володимира Путіна не починати повномасштабну війну проти України.
Головні тези:
- Трамп стверджує, що намагався запобігти повномасштабній війні РФ проти України.
- У своїй новій заяві Трамп звинуватив Байдена у початку війни та сказав, що російська агресія сталася через гучні заяви останнього.
- Трамп також висловив надію на покращення відносин з Путіним.
Трамп вважає Байдена винним у початку війни
З новою заявою з цього приводу республіканець виступив під час інтерв'ю з мільярдером Ілоном Маском.
Війна Росії проти України була однією з тем їхньої бесіди.
Під шквал критики з боку Дональда Трампа знову потрапив чинний американський лідер Джо Байден.
Лідер республіканців вкотре заявив, що російська агресія ніколи б не сталася, якби він був президентом.
Окрім того, Трамп почав вигадувати, що Путіна спровокували на вторгнення слова президента Джо Байдена про відкриті для України двері для вступу в НАТО.
Що цікаво, Ілон Маск жодним чином не заперечив, а лише додав "Ви зробили чудове зауваження".
Трамп вкотре похизувався “хорошими стосунками” з Путіним
Також республіканець згадав про свою нібито розмову з нелегітимним президентом РФ, в якій він нібито застеріг його від вторгнення в Україну.
За словами Ілона Маска його платформа стала жертвою "масованої" DDoS-атаки перед інтерв’ю.
На переконання мільярдера, це сталося через те, що "існує велика опозиція до того, щоб люди просто чули, що говорить президент Трамп".
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