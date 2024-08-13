Мільярдер Ілон Маск може бути включений до адміністрації республіканця Дональда Трампа у разі його перемоги на президентських виборах у листопаді.
Головні тези:
- Ілон Маск може отримати посаду у Білому домі у разі перемоги Дональда Трампа на виборах.
- Маск запропонував свою кандидатуру на посаду, пропонуючи допомогу із контролем за державними витратами.
- Трамп висловив бажання мати Маска у своїй команді, описавши його як чудового економіста.
- Реакція команди Камали Харріс на можливу співпрацю Маска та Трампа була відвертою та критичною.
- Можлива співпраця Маска та Трампа викликає обговорення як серед політичних аналітиків, так і громадськості.
Що відомо про запрошення Трампом Маска до Білого дому
Зазначається, що питання обговорювалось під час інтерв’ю Трампа на платформі Маска Х.
Зокрема, під час розмови Маск запропонував свою кандидатуру на посаду одного з представників Білого дому.
Так, глава Tesla та SpaceX зазначив, що може допомогти із контролем за державними витратами.
При цьому Трамп відповів, що був би дуже радий, якби Маск приєднався до його команди, зазначивши, що бізнесмен є чудовим економістом.
August 12, 2024
Як на стосунки Маска і Трампа реагують у команді Камали Харріс
У віцепрезидентки США Камали Гарріс вже прокоментували інтерв'ю Трампа з Маском.
Зокрема у Гарріс назвали Маска "лакеєм для Трампа, який поширює його мерзенні ідеї на мільйонну аудиторію через один з найпопулярніших сайтів у світі".
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