За словами аналітика Atlantic Council Яна Бжезінського, у команді республіканця Дональда Трампа точаться дебати стосовно так званого “мирного плану” із завершення розв'язаною Росією злочинної війни проти України.
Головні тези:
- Трамп уникає конкретики щодо плану завершення війни РФ проти України, що створює значні ризики для української територіальної цілісності.
- Пропозиція про посилення санкцій проти Росії та виділення лендлізу Україні відомих осіб надає надію на покращення ситуації, але потребує більш конкретних заходів для реалізації.
- Аналіз від Atlantic Council попереджає, що відсутність чіткого плану може призвести до подальшої агресії Кремля проти України.
- Пропозиція створення фонду НАТО для забезпечення безпеки України має потенціал, але потребує більш докладного розгляду та підтримки.
- Недостатність конкретних дій Трампа може підірвати шанси на стабілізацію конфлікту на сході України та призвести до серйозних наслідків для регіону.
Чому мирний план Трампа неможливо реалізувати
Бжезінський зазначає, що наразі широка група республіканців виступає за завершення розв'язаної Росією війни проти України виключно на умовах Києва.
При цьому аналітик підкреслив, що Трамп навмисно уникає конкретики стосовно власних пропозицій щодо завершення війни РФ проти України і використовує лише загальні твердження.
На думку аналітика, такий підхід буде великою помилкою, яка фактично призведе до поразки України і втрати нею територіальної цілісності.
Бжезінський попереджає, що це лише спонукатиме Кремль до подальшої агресії проти України.
Що Бжезінський каже про інші варіанти “мирного плану” Трампа
Аналітик також прокоментував так званий “мирний план” Трампа зі слів екскерівника Держдепу США Майка Помпео та оглядача Девіда Урбана.
Зокрема, вони пропонують посилення санкцій проти Росії та виділення лендлізу Україні у розмірі 500 млрд доларів, а також створення фонду НАТО у розмірі 100 млрд доларів, п’яту частину якого фінансуватимуть США.
Бжезінський підкреслив, що ця пропозиція закінчується на заявах щодо припинення вогню, що дозволяє Росії зберегти контроль над окупованими українськими територіями.
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