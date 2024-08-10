За словами аналітика Atlantic Council Яна Бжезінського, у команді республіканця Дональда Трампа точаться дебати стосовно так званого “мирного плану” із завершення розв'язаною Росією злочинної війни проти України.

Чому мирний план Трампа неможливо реалізувати

Бжезінський зазначає, що наразі широка група республіканців виступає за завершення розв'язаної Росією війни проти України виключно на умовах Києва.

При цьому аналітик підкреслив, що Трамп навмисно уникає конкретики стосовно власних пропозицій щодо завершення війни РФ проти України і використовує лише загальні твердження.

Є багато припущень, що зробить Трамп. Наприклад, що може пригрозити росіянам: якщо не зупинитесь, озброїмо українців до зубів, і ви програєте. А потім так само українцям: якщо не зупинитесь, припинимо вас фінансувати. Сам Трамп нічого такого не казав, - коментує Бжезінський заяви у ЗМІ, які приписують Трампу. Поширити

Дональд Трамп

На думку аналітика, такий підхід буде великою помилкою, яка фактично призведе до поразки України і втрати нею територіальної цілісності.

Бжезінський попереджає, що це лише спонукатиме Кремль до подальшої агресії проти України.

Що Бжезінський каже про інші варіанти “мирного плану” Трампа

Аналітик також прокоментував так званий “мирний план” Трампа зі слів екскерівника Держдепу США Майка Помпео та оглядача Девіда Урбана.

Зокрема, вони пропонують посилення санкцій проти Росії та виділення лендлізу Україні у розмірі 500 млрд доларів, а також створення фонду НАТО у розмірі 100 млрд доларів, п’яту частину якого фінансуватимуть США.

Бжезінський підкреслив, що ця пропозиція закінчується на заявах щодо припинення вогню, що дозволяє Росії зберегти контроль над окупованими українськими територіями.