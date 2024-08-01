Республіканці не можуть досягти згоди з Трампом у питанні України
Категорія
Політика
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Республіканці не можуть досягти згоди з Трампом у питанні України

Дональд Трамп
Джерело:  The Hill

Представники Республіканської партії у Сенаті США висловлюють занепокоєність через розбіжність позицій із власним кандидатом на президентських виборах Дональдом Трампом з питань зовнішньої політики, зокрема, стосовно розв'язаної Росією злочинної війни проти України. 

Головні тези:

  • Республіканці в Сенаті США висловлюють занепокоєність через розбіжності з Трампом стосовно України
  • Дії Трампа викликали здивування і занепокоєння серед республіканців в Сенаті
  • Сенаторів-республіканців турбують позиція Трампа щодо зовнішньої політики, включаючи ставлення до Росії та підтримку України
  • Республіканці також хвилюються щодо призначення Трампом прихильника припинення західної допомоги Україні на посаду віцепрезидента
  • Заяви Трампа про збільшення витрат на оборону Тайваню також спричиняють сенаторам-республіканцям схвильованість

Що непокоїть республіканців у позиції Трампа стосовно України

Зазначається, що розбіжності між республіканцями у Конгресі США та Трампом, особливо стосовно розв’язаної Росією війни проти України, продовжують зростати.

За інформацією журналістів видання, дії Трампа протягом останнього тижня викликали здивування та занепокоєння у республіканців в Сенаті.

Республіканців непекоїть ставлення Трампа до війни РФ проти України
Дональд Трамп

Зокрема, мова йде про намір Трампа запросити до себе прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після саміту НАТО у Вашингтоні.

Орбан підтримує тісні зв’язки із кремлівським диктатором Володимиром Путіним і активно працює над підрив західної допомоги Україні.

Які ще дії Трампа схвилювали сенаторів-республіканців

Республіканців також здивувало рішення Трампа обрати кандидатом у віцепрезиденти сенатора Джея Ді Венса, який є одним з найбільш активних прихильників припинення західної допомоги Україні.

Також сенаторів-республіканців непокоять заяви Трампа про необхідність збільшення витрат на оборону з боку Тайваню.

Один із неназваних законодавців-республіканців розповів виданню, що "це велике питання", чи підтримуватиме Трамп Україну в захисті від Росії і чи допоможе Тайваню оборонятися у разі нападу Китаю.

Я не думаю, що він хоче брати участь у конфліктах або "платити за конфлікти" у всьому світі, - підкреслив сенатор-республіканець.

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