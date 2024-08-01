Представники Республіканської партії у Сенаті США висловлюють занепокоєність через розбіжність позицій із власним кандидатом на президентських виборах Дональдом Трампом з питань зовнішньої політики, зокрема, стосовно розв'язаної Росією злочинної війни проти України.

Що непокоїть республіканців у позиції Трампа стосовно України

Зазначається, що розбіжності між республіканцями у Конгресі США та Трампом, особливо стосовно розв’язаної Росією війни проти України, продовжують зростати.

За інформацією журналістів видання, дії Трампа протягом останнього тижня викликали здивування та занепокоєння у республіканців в Сенаті.

Дональд Трамп

Зокрема, мова йде про намір Трампа запросити до себе прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після саміту НАТО у Вашингтоні.

Орбан підтримує тісні зв’язки із кремлівським диктатором Володимиром Путіним і активно працює над підрив західної допомоги Україні.

Які ще дії Трампа схвилювали сенаторів-республіканців

Республіканців також здивувало рішення Трампа обрати кандидатом у віцепрезиденти сенатора Джея Ді Венса, який є одним з найбільш активних прихильників припинення західної допомоги Україні.

Також сенаторів-республіканців непокоять заяви Трампа про необхідність збільшення витрат на оборону з боку Тайваню.

Один із неназваних законодавців-республіканців розповів виданню, що "це велике питання", чи підтримуватиме Трамп Україну в захисті від Росії і чи допоможе Тайваню оборонятися у разі нападу Китаю.