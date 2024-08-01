Представители Республиканской партии в Сенате США выражают обеспокоенность по поводу расхождения позиций с собственным кандидатом на президентских выборах Дональдом Трампом по вопросам внешней политики, в частности, в отношении развязанной Россией преступной войны против Украины.

Что не покоит республиканцев в позиции Трампа по отношению к Украине

Отмечается, что разногласия между республиканцами в Конгрессе США и Трампом, особенно в отношении развязанной Россией войны против Украины, продолжают расти.

По информации журналистов издания, действия Трампа в течение последней недели вызвали недоумение и беспокойство у республиканцев в Сенате.

Дональд Трамп

В частности, речь идет о намерении Трампа пригласить к себе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после саммита НАТО в Вашингтоне.

Орбан поддерживает тесные связи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и активно работает над подрывом западной помощи Украине.

Какие еще действия Трампа взволновали сенаторов-республиканцев

Республиканцев также удивило решение Трампа избрать кандидатом в вице-президенты сенатора Джея Ди Венса, который является одним из наиболее активных сторонников прекращения западной помощи Украине.

Также сенаторов-республиканцев беспокоят заявления Трампа о необходимости увеличения расходов на оборону со стороны Тайваня.

Один из неназванных законодателей-республиканцев рассказал изданию, что "это большой вопрос", поддерживает ли Трамп Украину в защите от России и поможет ли Тайваню обороняться в случае нападения Китая.