Республиканцы не могут достичь согласия с Трампом по вопросу Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Республиканцы не могут достичь согласия с Трампом по вопросу Украины

Дональд Трамп
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Источник:  The Hill

Представители Республиканской партии в Сенате США выражают обеспокоенность по поводу расхождения позиций с собственным кандидатом на президентских выборах Дональдом Трампом по вопросам внешней политики, в частности, в отношении развязанной Россией преступной войны против Украины.

Главные тезисы

  • Республиканцы в Сенате США выражают беспокойство из-за расхождения позиций с Трампом по вопросам внешней политики и поддержки Украины.
  • Действия Трампа вызывают недоумение и тревогу среди республиканцев, особенно в отношении развязанной Россией войны против Украины.
  • Позиция Трампа по отношению к России, Украине и другим странам вызывает у республиканцев беспокойство и обеспокоенность в Сенате.
  • Назначение Трампом сторонников прекращения западной помощи Украине на ключевые посты, включая вице-президента, вызывает тревогу у сенаторов-республиканцев.
  • Заявления Трампа о необходимости увеличения расходов на оборону Тайваня также вызывают беспокойство у республиканцев в Сенате и возникают вопросы о его позиции по международным конфликтам.

Что не покоит республиканцев в позиции Трампа по отношению к Украине

Отмечается, что разногласия между республиканцами в Конгрессе США и Трампом, особенно в отношении развязанной Россией войны против Украины, продолжают расти.

По информации журналистов издания, действия Трампа в течение последней недели вызвали недоумение и беспокойство у республиканцев в Сенате.

Республиканцев беспокоит отношение Трампа к войне РФ против Украины
Дональд Трамп

В частности, речь идет о намерении Трампа пригласить к себе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после саммита НАТО в Вашингтоне.

Орбан поддерживает тесные связи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и активно работает над подрывом западной помощи Украине.

Какие еще действия Трампа взволновали сенаторов-республиканцев

Республиканцев также удивило решение Трампа избрать кандидатом в вице-президенты сенатора Джея Ди Венса, который является одним из наиболее активных сторонников прекращения западной помощи Украине.

Также сенаторов-республиканцев беспокоят заявления Трампа о необходимости увеличения расходов на оборону со стороны Тайваня.

Один из неназванных законодателей-республиканцев рассказал изданию, что "это большой вопрос", поддерживает ли Трамп Украину в защите от России и поможет ли Тайваню обороняться в случае нападения Китая.

Я не думаю, что он хочет участвовать в конфликтах или "платить за конфликты" по всему миру, - подчеркнул сенатор-республиканец.

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