Представители Республиканской партии в Сенате США выражают обеспокоенность по поводу расхождения позиций с собственным кандидатом на президентских выборах Дональдом Трампом по вопросам внешней политики, в частности, в отношении развязанной Россией преступной войны против Украины.
Главные тезисы
- Республиканцы в Сенате США выражают беспокойство из-за расхождения позиций с Трампом по вопросам внешней политики и поддержки Украины.
- Действия Трампа вызывают недоумение и тревогу среди республиканцев, особенно в отношении развязанной Россией войны против Украины.
- Позиция Трампа по отношению к России, Украине и другим странам вызывает у республиканцев беспокойство и обеспокоенность в Сенате.
- Назначение Трампом сторонников прекращения западной помощи Украине на ключевые посты, включая вице-президента, вызывает тревогу у сенаторов-республиканцев.
- Заявления Трампа о необходимости увеличения расходов на оборону Тайваня также вызывают беспокойство у республиканцев в Сенате и возникают вопросы о его позиции по международным конфликтам.
Что не покоит республиканцев в позиции Трампа по отношению к Украине
Отмечается, что разногласия между республиканцами в Конгрессе США и Трампом, особенно в отношении развязанной Россией войны против Украины, продолжают расти.
По информации журналистов издания, действия Трампа в течение последней недели вызвали недоумение и беспокойство у республиканцев в Сенате.
В частности, речь идет о намерении Трампа пригласить к себе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после саммита НАТО в Вашингтоне.
Орбан поддерживает тесные связи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и активно работает над подрывом западной помощи Украине.
Какие еще действия Трампа взволновали сенаторов-республиканцев
Республиканцев также удивило решение Трампа избрать кандидатом в вице-президенты сенатора Джея Ди Венса, который является одним из наиболее активных сторонников прекращения западной помощи Украине.
Также сенаторов-республиканцев беспокоят заявления Трампа о необходимости увеличения расходов на оборону со стороны Тайваня.
Один из неназванных законодателей-республиканцев рассказал изданию, что "это большой вопрос", поддерживает ли Трамп Украину в защите от России и поможет ли Тайваню обороняться в случае нападения Китая.
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