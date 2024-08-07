Поплічник Трамп вигадав новий план "завершення війни" РФ проти України

Кандидат у віцепрезиденти США від Дональда Трампа — Джей Ді Венс — закликає принести в Україну “прийнятний мир”, однак не пояснює, про що насправді йдеться.
Головні тези:
- Поплічник Трампа стверджує, що необхідно вірити у мир та принести його в Україну.
- Джей Ді Венс поширює ідею переговорів з Путіним.
- Кандидат у віцепрезиденти від Демократичної партії Тім Волз є “надійним другом” України та підтримував припинення контрактів із РФ.
Джей Ді Венс знову заговорив про переговори з Путіним
Як зазначає поплічник Дональда Трампа, "потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу".
Також Джей Ді Венс повторив тезу Дональда Трампа, що Росія б ніколи не розпочала вторгнення в Україну, якби той був президентом.
Як до України ставиться кандидат у віцепрезиденти США від Гарріс
6 серпня Камала Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти від Демократичної партії Тіма Волза.
Як зазначає пані посол України у США Оксана Маркарова, він є “надійним другом” України.
За словами дипломатки, серед американських губернаторів, які активно підтримують Україну, "губернатор Волз — безумовно один з лідерів такої підтримки”.
Що також важливо розуміти, Тім Волз був одним із перших губернаторів, які у 2022 році розпорядились припинити всі контракти державних компаній із країною-агресоркою РФ.
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