Поплічник Трамп вигадав новий план "завершення війни" РФ проти України
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Поплічник Трамп вигадав новий план "завершення війни" РФ проти України

Джей Ді Венс
Джерело:  Голос Америки

Кандидат у віцепрезиденти США від Дональда Трампа — Джей Ді Венс — закликає принести в Україну “прийнятний мир”, однак не пояснює, про що насправді йдеться.

Головні тези:

  • Поплічник Трампа стверджує, що необхідно вірити у мир та принести його в Україну.
  • Джей Ді Венс поширює ідею переговорів з Путіним.
  • Кандидат у віцепрезиденти від Демократичної партії Тім Волз є “надійним другом” України та підтримував припинення контрактів із РФ.

Джей Ді Венс знову заговорив про переговори з Путіним

Як зазначає поплічник Дональда Трампа, "потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу".

Окрім того, одіозний політик почав брехати, що Збройним силам України не вистачає солдатів, які можуть воювати".

Також Джей Ді Венс повторив тезу Дональда Трампа, що Росія б ніколи не розпочала вторгнення в Україну, якби той був президентом.

І якщо ви хочете принести мир в цей регіон, вам потрібен перемовник, якого Володимир Путін поважає. Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз — серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Владімір Путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Володимиром Путіним та просувати прийнятний мир, — заявив Венс.

Як до України ставиться кандидат у віцепрезиденти США від Гарріс

6 серпня Камала Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти від Демократичної партії Тіма Волза.

Як зазначає пані посол України у США Оксана Маркарова, він є “надійним другом” України.

За словами дипломатки, серед американських губернаторів, які активно підтримують Україну, "губернатор Волз — безумовно один з лідерів такої підтримки”.

Тім Волз (Фото: flickr.com)

Що також важливо розуміти, Тім Волз був одним із перших губернаторів, які у 2022 році розпорядились припинити всі контракти державних компаній із країною-агресоркою РФ.

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