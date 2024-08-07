Приспешник Трамп придумал новый план "завершения войны" РФ против Украины
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Приспешник Трамп придумал новый план "завершения войны" РФ против Украины

Джей Ди Вэнс
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Источник:  Голос Америки

Кандидат в вице-президенты США от Дональда Трампа — Джей Ди Вэнс — призывает принести в Украину "приемлемый мир", однако не объясняет, о чем действительно идет речь.

Главные тезисы

  • Приспешник Трампа утверждает, что необходимо верить в мир и принести его в Украину.
  • Джей Ди Вэнс распространяет идею переговоров с Путиным.
  • Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тим Волз является "надежным другом" Украины и поддерживал прекращение контрактов с РФ.

Джей Ди Вэнс снова заговорил о переговорах с Путиным

Как отмечает приспешник Дональда Трампа, "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион".

Кроме того, одиозный политик начал лгать, что Вооруженным силам Украины не хватает солдат, которые могут воевать.

Также Джей Ди Вэнс повторил тезис Дональда Трампа о том, что Россия никогда бы не начала вторжение в Украину, будь он президентом.

И если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен переговорщик, которого уважает Владимир Путин. Есть ли здесь кто-нибудь такой? Очевидно, мы сейчас среди предвзятой публики, но кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с Владимиром Путиным и продвигать приемлемый мир, — заявил Вэнс.

Как к Украине относится кандидат в вице-президенты США от Харрис

6 августа Камала Харрис избрала кандидатом в вице-президенты от Демократической партии Тима Волза.

Как отмечает посол Украины в США Оксана Маркарова, он является "надежным другом" Украины.

По словам дипломатки, среди американских губернаторов, активно поддерживающих Украину, "губернатор Волз — безусловно один из лидеров такой поддержки".

Тим Волз (Фото: flickr.com)

Что также важно понимать, Тим Волз был одним из первых губернаторов, в 2022 году распорядившихся прекратить все контракты государственных компаний со страной-агрессоркой РФ.

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