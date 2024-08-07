Кандидат в вице-президенты США от Дональда Трампа — Джей Ди Вэнс — призывает принести в Украину "приемлемый мир", однако не объясняет, о чем действительно идет речь.
Главные тезисы
- Приспешник Трампа утверждает, что необходимо верить в мир и принести его в Украину.
- Джей Ди Вэнс распространяет идею переговоров с Путиным.
- Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тим Волз является "надежным другом" Украины и поддерживал прекращение контрактов с РФ.
Джей Ди Вэнс снова заговорил о переговорах с Путиным
Как отмечает приспешник Дональда Трампа, "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион".
Также Джей Ди Вэнс повторил тезис Дональда Трампа о том, что Россия никогда бы не начала вторжение в Украину, будь он президентом.
Как к Украине относится кандидат в вице-президенты США от Харрис
6 августа Камала Харрис избрала кандидатом в вице-президенты от Демократической партии Тима Волза.
Как отмечает посол Украины в США Оксана Маркарова, он является "надежным другом" Украины.
По словам дипломатки, среди американских губернаторов, активно поддерживающих Украину, "губернатор Волз — безусловно один из лидеров такой поддержки".
Что также важно понимать, Тим Волз был одним из первых губернаторов, в 2022 году распорядившихся прекратить все контракты государственных компаний со страной-агрессоркой РФ.
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