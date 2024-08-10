По словам аналитика Atlantic Council Яна Бжезинского, в команде республиканца Дональда Трампа идут дебаты относительно так называемого "мирного плана" по завершению развязанной Россией преступной войны против Украины.

Почему мирный план Трампа невозможно реализовать

Бжезинский отмечает, что широкая группа республиканцев выступает за завершение развязанной Россией войны против Украины исключительно на условиях Киева.

При этом аналитик подчеркнул, что Трамп намеренно избегает конкретики относительно собственных предложений по завершению войны РФ против Украины и использует только общие утверждения.

Есть много предположений, что сделает Трамп. К примеру, что может пригрозить россиянам: если не остановитесь, вооружим украинцев до зубов, и вы проиграете. А потом также украинцам: если не остановитесь, перестанем вас финансировать. Сам Трамп ничего такого не говорил, - комментирует Бжезинские заявления в СМИ, приписывающие Трампу. Поделиться

Дональд Трамп

По мнению аналитика, такой подход будет большой ошибкой, которая фактически приведет к поражению Украины и потере территориальной целостности.

Бжезинский предупреждает, что это будет побудить Кремль к дальнейшей агрессии против Украины.

Что Бжезинский говорит о других вариантах "мирного плана" Трампа

Аналитик также прокомментировал так называемый "мирный план" Трампа по словам экскеровщика Госдепа США Майка Помпео и обозревателя Дэвида Урбана.

В частности, они предлагают ужесточение санкций против России и выделение лендлиза Украине в размере 500 млрд. долларов, а также создание фонда НАТО в размере 100 млрд. долларов, пятую часть которого будут финансировать США.

Бжезинский подчеркнул, что это предложение заканчивается на заявлениях по прекращению огня, что позволяет России сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями.