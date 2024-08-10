По словам аналитика Atlantic Council Яна Бжезинского, в команде республиканца Дональда Трампа идут дебаты относительно так называемого "мирного плана" по завершению развязанной Россией преступной войны против Украины.
Главные тезисы
- Трамп избегает конкретики относительно мирного плана по урегулированию конфликта в Украине, что увеличивает риски для страны.
- Несостоятельность предложений и отсутствие четкого плана могут стать причиной усиления агрессии России против Украины.
- Альтернативные варианты мирного плана, предложенные некоторыми экспертами, также подвергаются критике из-за недостаточности мер по реализации и угроз для территориальной целостности Украины.
- Аналитик предупреждает об опасности ошибочного подхода Трампа, который может привести к серьезным последствиям и потере территориальной целостности Украины.
- Настойчивость в разработке четкого плана и поддержка со стороны международного сообщества необходимы для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины.
Почему мирный план Трампа невозможно реализовать
Бжезинский отмечает, что широкая группа республиканцев выступает за завершение развязанной Россией войны против Украины исключительно на условиях Киева.
При этом аналитик подчеркнул, что Трамп намеренно избегает конкретики относительно собственных предложений по завершению войны РФ против Украины и использует только общие утверждения.
По мнению аналитика, такой подход будет большой ошибкой, которая фактически приведет к поражению Украины и потере территориальной целостности.
Бжезинский предупреждает, что это будет побудить Кремль к дальнейшей агрессии против Украины.
Что Бжезинский говорит о других вариантах "мирного плана" Трампа
Аналитик также прокомментировал так называемый "мирный план" Трампа по словам экскеровщика Госдепа США Майка Помпео и обозревателя Дэвида Урбана.
В частности, они предлагают ужесточение санкций против России и выделение лендлиза Украине в размере 500 млрд. долларов, а также создание фонда НАТО в размере 100 млрд. долларов, пятую часть которого будут финансировать США.
Бжезинский подчеркнул, что это предложение заканчивается на заявлениях по прекращению огня, что позволяет России сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями.
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