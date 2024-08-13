Миллиардер Илон Маск может быть включен в администрацию республиканца Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в ноябре.

Что известно о приглашении Трампом Маска в Белый дом

Отмечается, что вопрос обсуждался на интервью Трампа на платформе Маска Х.

В частности, во время разговора Маск предложил свою кандидатуру на должность одного из представителей Белого дома.

Так глава Tesla и SpaceX отметил, что может помочь с контролем за государственными расходами.

Илон Маск

Я думаю, было бы здорово просто иметь государственную комиссию по эффективности, которая рассматривала бы эти вещи и просто гарантировала, что деньги налогоплательщиков, тяжело заработанные деньги налогоплательщиков, тратятся должным образом. Я был бы рад помочь в таком поручении, – подчеркнул Маск. Поделиться

При этом Трамп ответил, что был бы очень рад, если бы Маск присоединился к его команде, отметив, что бизнесмен является отличным экономистом.

Как на отношения Маска и Трампа реагируют в команде Камалы Харрис

У вице-президента США Камалы Гаррис уже прокомментировали интервью Трампа с Маском.

Двое самых плохих людей, которых вы знаете, сейчас в эфире, - говорится в сообщении. Поделиться

В частности, у Гаррис назвали Маска "лакеем для Трампа, который распространяет его мерзкие идеи на миллионную аудиторию через один из самых популярных сайтов в мире".