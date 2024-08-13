Миллиардер Илон Маск может быть включен в администрацию республиканца Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в ноябре.
Главные тезисы
- Илон Маск может получить должность в администрации Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах.
- Реакция команды Камалы Харрис на возможное приглашение Маска в Белый дом была критической.
- Обсуждение сотрудничества Маска и Трампа вызывает интерес как среди политических аналитиков, так и общественности.
- Илон Маск предложил свою кандидатуру и готов помочь с контролем за государственными расходами, что заинтересовало Трампа.
- Вице-президент США Камала Харрис назвала Маска “лакеем для Трампа”, распространяющим его 'мерзкие идеи' на аудиторию через один из крупнейших сайтов в мире.
Что известно о приглашении Трампом Маска в Белый дом
Отмечается, что вопрос обсуждался на интервью Трампа на платформе Маска Х.
В частности, во время разговора Маск предложил свою кандидатуру на должность одного из представителей Белого дома.
Так глава Tesla и SpaceX отметил, что может помочь с контролем за государственными расходами.
При этом Трамп ответил, что был бы очень рад, если бы Маск присоединился к его команде, отметив, что бизнесмен является отличным экономистом.
August 12, 2024
Как на отношения Маска и Трампа реагируют в команде Камалы Харрис
У вице-президента США Камалы Гаррис уже прокомментировали интервью Трампа с Маском.
В частности, у Гаррис назвали Маска "лакеем для Трампа, который распространяет его мерзкие идеи на миллионную аудиторию через один из самых популярных сайтов в мире".
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