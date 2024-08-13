Трамп может пригласить Маска на работу в Белом доме в случае победы на выборах
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Трамп может пригласить Маска на работу в Белом доме в случае победы на выборах

Илон Маск и Дональд Трамп
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Источник:  online.ua

Миллиардер Илон Маск может быть включен в администрацию республиканца Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в ноябре.

Главные тезисы

  • Илон Маск может получить должность в администрации Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах.
  • Реакция команды Камалы Харрис на возможное приглашение Маска в Белый дом была критической.
  • Обсуждение сотрудничества Маска и Трампа вызывает интерес как среди политических аналитиков, так и общественности.
  • Илон Маск предложил свою кандидатуру и готов помочь с контролем за государственными расходами, что заинтересовало Трампа.
  • Вице-президент США Камала Харрис назвала Маска “лакеем для Трампа”, распространяющим его 'мерзкие идеи' на аудиторию через один из крупнейших сайтов в мире.

Что известно о приглашении Трампом Маска в Белый дом

Отмечается, что вопрос обсуждался на интервью Трампа на платформе Маска Х.

В частности, во время разговора Маск предложил свою кандидатуру на должность одного из представителей Белого дома.

Так глава Tesla и SpaceX отметил, что может помочь с контролем за государственными расходами.

Трамп хочет пригласить Маска на работу в Белый дом
Илон Маск

Я думаю, было бы здорово просто иметь государственную комиссию по эффективности, которая рассматривала бы эти вещи и просто гарантировала, что деньги налогоплательщиков, тяжело заработанные деньги налогоплательщиков, тратятся должным образом. Я был бы рад помочь в таком поручении, – подчеркнул Маск.

При этом Трамп ответил, что был бы очень рад, если бы Маск присоединился к его команде, отметив, что бизнесмен является отличным экономистом.

Как на отношения Маска и Трампа реагируют в команде Камалы Харрис

У вице-президента США Камалы Гаррис уже прокомментировали интервью Трампа с Маском.

Двое самых плохих людей, которых вы знаете, сейчас в эфире, - говорится в сообщении.

В частности, у Гаррис назвали Маска "лакеем для Трампа, который распространяет его мерзкие идеи на миллионную аудиторию через один из самых популярных сайтов в мире".

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