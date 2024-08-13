Трамп описал свой разговор с Путиным накануне вторжения РФ в Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп начал утверждать, что пытался уговорить российского диктатора Владимира Путина не начинать полномасштабную войну против Украины.
Главные тезисы
- Трамп утверждает, что пытался предотвратить полномасштабную войну РФ против Украины.
- В своем новом заявлении Трамп обвинил Байдена в начале войны и сказал, что российская агрессия произошла из-за громких заявлений последнего.
- Трамп также выразил надежду на улучшение отношений с Путиным.
Трамп считает Байдена виновным в начале войны
С новым заявлением по этому поводу республиканец выступил во время интервью с миллиардером Илоном Маском.
Война России против Украины была одной из тем их беседы.
Под шквал критики со стороны Дональда Трампа снова попал действующий американский лидер Джо Байден.
Лидер республиканцев в очередной раз заявил, что российская агрессия никогда бы не произошла, будь он президентом.
Кроме того, Трамп начал придумывать, что Путина спровоцировали на вторжение слова президента Джо Байдена об открытых для Украины дверях для вступления в НАТО.
Что интересно, Илон Маск никоим образом не возразил, а лишь добавил "Вы сделали замечательное замечание".
Трамп еще раз похвастался "хорошими отношениями" с Путиным
Также республиканец вспомнил о своем якобы разговоре с нелегитимным президентом РФ, в котором он якобы предостерег его от вторжения в Украину.
По словам Илона Маска, его платформа стала жертвой "массированной" DDoS-атаки перед интервью.
По убеждению миллиардера, это произошло из-за того, что "существует большая оппозиция к тому, чтобы люди просто слышали, что говорит президент Трамп".
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