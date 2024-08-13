Трамп описал свой разговор с Путиным накануне вторжения РФ в Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп начал утверждать, что пытался уговорить российского диктатора Владимира Путина не начинать полномасштабную войну против Украины.

Трамп считает Байдена виновным в начале войны

С новым заявлением по этому поводу республиканец выступил во время интервью с миллиардером Илоном Маском.

Война России против Украины была одной из тем их беседы.

Под шквал критики со стороны Дональда Трампа снова попал действующий американский лидер Джо Байден.

Лидер республиканцев в очередной раз заявил, что российская агрессия никогда бы не произошла, будь он президентом.

Кроме того, Трамп начал придумывать, что Путина спровоцировали на вторжение слова президента Джо Байдена об открытых для Украины дверях для вступления в НАТО.

Эти его слова были так плохи, эти глупые угрозы, исходившие из этого глупого лица, — сказал кандидат в президенты США. Поделиться

Что интересно, Илон Маск никоим образом не возразил, а лишь добавил "Вы сделали замечательное замечание".

This is the long version. Shorter edit of highlights coming soon. https://t.co/Ksm6UqdIq6 — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024

Трамп еще раз похвастался "хорошими отношениями" с Путиным

Также республиканец вспомнил о своем якобы разговоре с нелегитимным президентом РФ, в котором он якобы предостерег его от вторжения в Украину.

Я сказал Владимиру Путину: "Не делай этого. Ты не можешь этого сделать, Владимир, это будет плохой день для тебя", — сказал Трамп, добавив, что, тем не менее, он "хорошо ладил с Путиным" и "надеется, что снова будет хорошо ладить с ним. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

По словам Илона Маска, его платформа стала жертвой "массированной" DDoS-атаки перед интервью.