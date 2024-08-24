Це зрада. У США спалахнув скандал через рішення Кеннеді-молодшого щодо Трампа

Увечері 23 серпня незалежний кандидат у президенти США, племінник експрезидента Кеннеді — Роберт Кеннеді-молодший — офіційно оголосив про зняття своєї кандидатури та висловив підтримку республіканцю Дональду Трампу. Це неочікуване рішення обурило сімейство Кеннеді.
Головні тези:
- Політик вирішив прибрати своє ім’я з бюлетенів у 10 ключових штатах.
- Члени родини звинуватили Кеннеді-молодшого у зраді найдорожчих цінностей, які були спільними для всієї родини.
- Трамп відреагував на підтримку з боку Кеннеді-молодшого, назвавши політика ”натхненням для американців".
Роберт Кеннеді-молодший потрапив під шквал критики з боку власної родини
За словами членів родини Кеннеді, вони бачать США як країну "сповнену надії та об’єднану спільним баченням кращого майбутнього, майбутнього, що буде визначатися індивідуальною свободою, економічною обіцянкою і національною гордістю".
У такий спосіб сімейство вирішило підтримати, кандидатку від демократів Камалу Гарріс та усю її команду.
А от рішення Робера Кеннеді-молодшого родина колишнього президента публічно назвала “зрадою”.
Варто звернути увагу на те, що підписи під нею залишили члени родини Кеннеді Катлін Кеннеді-Таунсенд, Кортні Кеннеді, Керрі, Кріс та Рорі Кеннеді.
Як сам Кеннеді-молодший коментує своє рішення
Роберт Кеннеді-молодший оголосив про зняття своєї кандидатури у ключових штатах, а також приєднався до передвиборчого заходу кампанії Дональда Трампа в Аризоні, таким чином висловивши йому підтримку.
За словами політика, він вирішив прибрати своє ім’я з бюлетенів у 10 штатах, результати в яких грають ключову роль, проте залишиться кандидатом в інших.
Республіканець уже відреагував на це рішення, заявивши, що Кеннеді-молодший "надихає мільйони і мільйони американців та хоче розв'язати критичні проблеми, які у цій країні надто довго ігнорувалися".
Ба більше, Трамп пообіцяв у разі перемоги створити президентську комісію щодо спроб замахів та оприлюднити документи, пов’язані з вбивством президента Джона Кеннеді у 1963 році.
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