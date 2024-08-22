Трамп оскандалився використанням пісні Бейонсе у передвиборчій кампанії. В чому справа

Пісня Freedom Бейонсе вже стала гімном кампанії кандидатки у президенти США Камали Гарріс. Але використати трек у своїх агітаційних матеріалах вирішив і Дональд Трамп. Звукозаписний лейбл і музичний видавець співачки уже надіслали експрезиденту США вимогу припинити використання пісні.

Трамп знову “позичив” пісню для своєї передвиборчої кампанії

У ролику в акаунті на X речника кампанії Трампа Стівена Чуна, пісня Freedom звучить на тлі кадрів, де кандидат у президенти від Республіканської партії виходить з літака. Відео з'явилося задовго до того, як пісня стала гімном кампанії Гарріс.

Джерело, близьке до Бейонсе, повідомило виданню, що Трамп не отримував дозволу на використання треку.

Використання пісні в передвиборчій кампанії Трампа викликало негативну реакцію з боку кількох фанатів Бейонсе. У соцмережах вони пишуть, що Freedom — це пісня про рабство та жорстокість поліції щодо спільноти ЛГБТIK+ і це "огидно та підло" — використовувати її для підтримки "злочинця". Поширити

Станом на 22 серпня агітаційне відео було видалено з акаунта X Чуна.

Гарріс використовує Freedom у своїй кампанії з дозволу Бейонсе — під час свого першого публічного виступу після того, як Байден підтримав її кандидатуру, Гарріс вийшла на подіум під цю пісню.

Трамп не вперше використовує популярні пісні без дозволу виконавців

Трамп відомий тим, що використовує музику на своїх передвиборчих мітингах без дозволу виконавців. Артистів, які забороняють Трампу користуватися на політичних мітингах їхньою музикою, настільки багато, що для них створили окрему сторінку у вікіпедії.

Зокрема учасник гурту The Smiths Джонні Марр розкритикував використання пісні Please, Please, Please, Please, Let Me Get What I Want на мітингах Трампа. А родина ірландської співачки Шинейд О'Коннор звернулася до Трампа з вимогою припинити використовувати її музику на своїх політичних мітингах. Вони зазначили, що їй було б "огидно, боляче й образливо".

Тільки у серпні родина музиканта Айзека Гейза погрожувала Трампу позовом через несанкціоноване використання пісні Hold On, I'm Coming на численних мітингах у період між 2022 і 2024 роками.