Трамп оскандалился использованием песни Бейонсе в предвыборной кампании. В чем дело

Песня Freedom Бейонсе уже стала гимном кампании кандидата в президенты США Камалы Гаррис. Но использовать трек в своих агитационных материалах решил и Дональд Трамп. Звукозаписывающий лейбл и музыкальный издатель певицы уже направили экс-президенту США требование прекратить использование песни.
Главные тезисы
- Трамп столкнулся с критикой и юридическими исками из-за использования песен мировых знаменитостей, включая Freedom Бейонсе, на своих политических митингах без их разрешения.
- Множество известных музыкантов, таких как Нил Янг, Linkin Park, Рианна и другие, выступили против использования своей музыки в агитационных материалах Трампа, что привело к скандалам и юридическим претензиям.
- Использование песни Freedom Бейонсе в предвыборной кампании Трампа вызвало негативную реакцию общественности, обвинив его в неэтичности и неуважении к творчеству музыкантов.
Трамп снова "одолжил" песню для своей предвыборной кампании
В ролике в аккаунте на X спикера кампании Трампа Стивена Чуна, песня Freedom звучит на фоне кадров, где кандидат в президенты от Республиканской партии выходит из самолета. Видео появилось задолго до того, как песня стала гимном кампании Гаррис.
Источник, близкий к Бейонсе, сообщил изданию, что Трамп не получал разрешения на использование трека.
По состоянию на 22 августа агитационное видео было удалено из аккаунта X Чуна.
Гаррис использует Freedom в своей кампании по разрешению Бейонсе — во время своего первого публичного выступления после того, как Байден поддержал ее кандидатуру, Гаррис вышла на подиум под эту песню.
Трамп не впервые использует популярные песни без разрешения исполнителей
Трамп известен тем, что использует музыку на своих предвыборных митингах без разрешения исполнителей. Артистов, запрещающих Трампу пользоваться на политических митингах их музыкой, так много, что для них создали отдельную страницу в википедии.
В частности, участник группы The Smiths Джонни Марр подверг критике использование песни Please, Please, Please, Please, Let Me Get What I Want на митингах Трампа. А семья ирландской певицы Шинейд О'Коннор обратилась к Трампу с требованием прекратить использовать ее музыку на своих политических митингах. Они отметили, что ей было бы "отвратительно, больно и обидно".
Только в августе семья музыканта Айзека Гейза угрожала Трампу искомом из-за несанкционированного использования песни Hold On, I'm Coming на многочисленных митингах в период между 2022 и 2024 годами.
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