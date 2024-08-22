Трамп оскандалился использованием песни Бейонсе в предвыборной кампании. В чем дело

Песня Freedom Бейонсе уже стала гимном кампании кандидата в президенты США Камалы Гаррис. Но использовать трек в своих агитационных материалах решил и Дональд Трамп. Звукозаписывающий лейбл и музыкальный издатель певицы уже направили экс-президенту США требование прекратить использование песни.

Трамп снова "одолжил" песню для своей предвыборной кампании

В ролике в аккаунте на X спикера кампании Трампа Стивена Чуна, песня Freedom звучит на фоне кадров, где кандидат в президенты от Республиканской партии выходит из самолета. Видео появилось задолго до того, как песня стала гимном кампании Гаррис.

Источник, близкий к Бейонсе, сообщил изданию, что Трамп не получал разрешения на использование трека.

Использование песни в предвыборной кампании Трампа вызвало негативную реакцию со стороны нескольких фанатов Бейонсе. В соцсетях они пишут, что Freedom — это песня о рабстве и жестокости полиции относительно сообщества ЛГБТИК+ и это "отвратительно и подло" — использовать ее для поддержки "преступника". Поделиться

По состоянию на 22 августа агитационное видео было удалено из аккаунта X Чуна.

Гаррис использует Freedom в своей кампании по разрешению Бейонсе — во время своего первого публичного выступления после того, как Байден поддержал ее кандидатуру, Гаррис вышла на подиум под эту песню.

Трамп не впервые использует популярные песни без разрешения исполнителей

Трамп известен тем, что использует музыку на своих предвыборных митингах без разрешения исполнителей. Артистов, запрещающих Трампу пользоваться на политических митингах их музыкой, так много, что для них создали отдельную страницу в википедии.

В частности, участник группы The Smiths Джонни Марр подверг критике использование песни Please, Please, Please, Please, Let Me Get What I Want на митингах Трампа. А семья ирландской певицы Шинейд О'Коннор обратилась к Трампу с требованием прекратить использовать ее музыку на своих политических митингах. Они отметили, что ей было бы "отвратительно, больно и обидно".

Только в августе семья музыканта Айзека Гейза угрожала Трампу искомом из-за несанкционированного использования песни Hold On, I'm Coming на многочисленных митингах в период между 2022 и 2024 годами.