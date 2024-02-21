Песня Бейонсе возглавила чарт кантри-песен Billboard — видео

Американская певица Бейонсе стала первой темнокожей женщиной, лидирующей в чарте кантри-песен Billboard. Исполнительница добилась этого с песней Texas Hold'Em.

Бейонсе поставила новый рекорд чартов Billboard

Кроме того, Бейонсе — первая женщина, оказавшаяся на вершине чартов Hot Country Songs и Hot R&B/Hip-Hip Songs с момента основания этих рейтингов в 1958 году.

Об этом сообщает The Guardian .

Кстати, Джастин Бибер, Билли Рэй Сайрус, Рэй Чарльз и Морган Уоллен — единственные исполнители, которым раньше удалось возглавить оба.

В жанре, где существует противоречивое отношение к темнокожим артистам, этот трек стал историческим достижением, – отмечают в The Guardian. Поделиться

Бейонсе выпустила трек Texas Hold'Em и 16 Carriages 11 февраля во время неожиданного анонса альбома на Супербоуле 2024 года. Уже через четыре дня она возглавила чарт. За неделю песня набрала более 3 миллионов просмотров на YouTube.

Бейонсе выбрала мини-платье украинского бренда

Всемирно-известная певица Бейонсе продолжает увлекать свою аудиторию невероятными образами во время своего Renaissance World Tour.

Особенно приятно, что звезда неоднократно выбирает творения украинских дизайнеров.

На выступлении Бейонсе в Лас-Вегасе певица представила кастомный наряд от известного украинского бренда FROLOV.

На сцене дева засияла в мини-платье цвета металлик, верх которого во время выступления трансформировался в непредсказуемый прозрачный боди с ручной вышивкой от FROLOV.