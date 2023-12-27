В США сгорел дом певицы Бейонсе — видео

Дом, в котором известная американская певица Бейонсе провела первые годы своей жизни, охватил пожар. Это произошло 25 декабря, когда вся страна праздновала Рождество.

Пожар в доме Бейонсе: что об этом известно

Как удалось узнать журналистам, речь идет о доме звезды, который находится в Хьюстоне по улице Роуздейл.

Его охватило пламя утром 25 декабря — как известно, в этот день большинство американцев празднуют Рождество.

Кирпичный дом загорелся неожиданно для всех — пожар очень быстро уничтожил здание.

Причину пытаются выяснить, однако пока никаких деталей никто не разглашает.

Согласно данным издания Daily Mail, самые серьезные повреждения зафиксированы на втором этаже.

Жители дома выбежали из него в рождественских пижамах вовремя, поэтому смогли спастись от пламени. Никто не погиб.

В этом доме Бейонсе жила с родителями с рождения до пяти лет. Фанаты артистки, посещающие туристические экскурсии, касающиеся ее жизни, больше всего обожают этот дом. Это действительно одна из самых популярных остановок. Поделиться

Это не первый пожар в доме Бейонсе

На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что в 2021 году в Новом Орлеане вспыхнул пожар в роскошном поместье Бейонсе и ее мужа, рэппера Jay-Z.

По словам журналистов, его стоимость составляет 2,4 миллиона долларов.

Существует версия, что дом звезды поджег странный незнакомец, который был замечен вблизи здания за несколько минут до начала пожара.

Что интересно, накануне пожара неизвестные ограбили три складских помещения, арендованных продюсерской компанией артистки.