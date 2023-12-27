У США згорів будинок співачки Бейонсе — відео

Дім, в якому відома американська співачка Бейонсе провела перші роки свого життя, охопила пожежа. Це сталося 25 грудня, коли вся країна святкувала Різдво.

Пожежа у будинку Бейонсе: що про це відомо

Як вдалося дізнатися журналістам, йдеться про дім зірки, який знаходиться в Х'юстоні на вулиці Роуздейл.

Його охопило полум’я вранці 25 грудня — як відомо, саме цього дня переважна частина американців святкують Різдво Христове.

Цегляний будинок спалахнув неочікувано для всіх — пожежа дуже швидко знищила будівлю, й пожежникам не вдалося її врятувати.

Причину наразі намагаються з’ясувати, однак поки жодних деталей ніхто не розголошує.

Згідно з даними видання Daily Mail, найсерйозніших пошкоджень зазнав другий поверх.

Мешканці будинку вибігли з нього у в різдвяних піжамах вчасно, тому змогли врятуватися від полум'я. Ніхто не загинув.

У цьому домі Бейонсе жила з батьками від народження до п'яти років. Фанати артистки, які відвідують туристичні екскурсії, які стосуються її життя, найбільше обожнюють цей будинок. Це справді одна з найпопулярніших зупинок. Поширити

Це не перша пожежа у будинку Бейонсе

На цьому тлі не можна не згадати про те, що у 2021 році у Новому Орлеані спалахнула пожежа в розкішному маєтку Бейонсе та її чоловіка, репера Jay-Z.

За словами журналістів, його вартість становить 2,4 мільйона доларів.

Існує версія, що дім зірки підпалив дивний незнайомець, якого помітили поблизу будинку за кілька хвилин до початку пожежі.

Що цікаво, напередодні пожежі невідомі пограбували три складські приміщення, які орендує продюсерська компанія артистки.