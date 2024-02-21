Пісня Бейонсе очолила чарт кантрі-пісень Billboard — відео

Американська співачка Бейонсе стала першою темношкірою жінкою, яка лідирує у чарті кантрі-пісень Billboard. Виконавиця досягла цього з піснею Texas Hold'Em.

Бейонсе поставила новий рекорд чартів Billboard

Окрім цього, Бейонсе — перша жінка, що опинилася на верхівці чартів Hot Country Songs та Hot R&B/Hip-Hip Songs з моменту заснування цих рейтингів у 1958 році.

Про це повідомляє The Guardian.

До речі, Джастін Бібер, Біллі Рей Сайрус, Рей Чарльз і Морган Воллен — єдині виконавці, яким раніше вдалося очолити обидва.

У жанрі, де побутує суперечливе ставлення до темношкірих артистів, цей трек став історичним досягненням, — зазначають в The Guardian. Поширити

Бейонсе випустила трек Texas Hold 'Em та 16 CARRIAGES 11 лютого під час несподіваного анонсу альбому на Супербоулі 2024 року. Вже за чотири дні вона очолила чарт. За тиждень пісня набрала понад 3 мільйони переглядів на YouTube.

Бейонсе обрала мінісукню українського бренду

Всесвітньовідома співачка Бейонсе продовжує захоплювати свою аудиторію неймовірними образами під час свого Renaissance World Tour.

Особливо приємно, що зірка неодноразово обирає творіння українських дизайнерів.

Так, на виступі Бейонсе в Лас-Вегасі співачка представила кастомний наряд від відомого українського бренду FROLOV.

На сцені діва засяяла у мінісукні кольору металік, верх якої під час виступу трансформувався у непередбачуваний прозорий боді з ручною вишивкою від FROLOV.