У звіті кандидата у президенти на виборах в США, республіканця Дональда Трампа щодо своїх фінансових справ, поданому до Офісу США зазначається, що він має власну зарєєстровану торгову марку в Україні та низці інших країн по всьому світу.
Головні тези:
- Дональд Трамп має власну зареєстровану торгову марку в Україні та інших країнах світу.
- Фінансова діяльність та бізнес в Україні становить значну частину майнового портфеля Трампа.
- Майновий стан Трампа оцінюється у 6,5 млрд доларів, що є більшим порівняно з іншими політичними опонентами.
- Камала Гарріс пропонує політику економічного зростання та боротьби з антиконкурентними практиками на відміну від податкових пільг Трампа для мільярдерів.
- Протистояння між Трампом та Гаррісі у сфері економіки та фінансів стає ключовим компонентом виборчої кампанії в США.
Що відомо про бізнес Трампа, зокрема, в Україні
Як зазначають журналісти видання, Трамп заробив сотні тисяч доларів на продажах брендованої Біблії із власним підписом.
Окрім цього Трамп також має бізнес в Україні, де в нього є зареєстрована торгова марка, а також у таких країнах як Китай, Саудівська Аравія, Іран та Ізраїль.
Мільйони доларів експрезидент зберігає у криптовалюті, а також є власником золотих злитків на шестизачні суми. Проте й борги у Трампа чималі: за наклепи та шахрайство він має сплатити штрафи у близько півмільярда доларів.
Однак при цьому Трамп значно багатший за його політичних опонентів і соратників.
Статки Трампа загалом сягають до 6,5 млрд доларів: для порівняння Камала Гарріс володіє майном та активами на 8 млн, Джей Ді Венс задекларував 4 млн в американській валюті, а Тім Волз на їхньому тлі фактично бідний - лише 330 тис доларів.
Що каже опонент Трампа на виборах Камала Гарріс
Кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс обіцяє побудувати “економіку можливостей”, спрямовану на подолання інфляції за допомогою масштабних субсидій і податкових пільг.
Вона пропонує скоритити бюрократичні механізми для зниження вартості життя у США, продовжити розслідування щодо антиконкурентної поведінки у сфері постачання продуктів харчування, а також запропонувати федеральну заборону на завищення цін на продукти харчування.
Вона протиставила свої пропозиції програмі республіканського конкурента Дональда Трампа.
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