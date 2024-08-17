У звіті кандидата у президенти на виборах в США, республіканця Дональда Трампа щодо своїх фінансових справ, поданому до Офісу США зазначається, що він має власну зарєєстровану торгову марку в Україні та низці інших країн по всьому світу.

Що відомо про бізнес Трампа, зокрема, в Україні

Як зазначають журналісти видання, Трамп заробив сотні тисяч доларів на продажах брендованої Біблії із власним підписом.

Окрім цього Трамп також має бізнес в Україні, де в нього є зареєстрована торгова марка, а також у таких країнах як Китай, Саудівська Аравія, Іран та Ізраїль.

Мільйони доларів експрезидент зберігає у криптовалюті, а також є власником золотих злитків на шестизачні суми. Проте й борги у Трампа чималі: за наклепи та шахрайство він має сплатити штрафи у близько півмільярда доларів.

Однак при цьому Трамп значно багатший за його політичних опонентів і соратників.

Статки Трампа загалом сягають до 6,5 млрд доларів: для порівняння Камала Гарріс володіє майном та активами на 8 млн, Джей Ді Венс задекларував 4 млн в американській валюті, а Тім Волз на їхньому тлі фактично бідний - лише 330 тис доларів.

Що каже опонент Трампа на виборах Камала Гарріс

Кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс обіцяє побудувати “економіку можливостей”, спрямовану на подолання інфляції за допомогою масштабних субсидій і податкових пільг.

Камала Гарріс

Вашої зарплати має бути достатньо, щоб забезпечити вам і вашій родині хорошу якість життя ... Наприклад, жодна дитина не повинна рости в бідності. Наприклад, після років важкої праці ви повинні мати можливість гідно вийти на пенсію, і мати можливість вступити до профспілки, якщо захочете, - зазначила Гарріс. Поширити

Вона пропонує скоритити бюрократичні механізми для зниження вартості життя у США, продовжити розслідування щодо антиконкурентної поведінки у сфері постачання продуктів харчування, а також запропонувати федеральну заборону на завищення цін на продукти харчування.

Послухайте, я знаю, що більшість підприємств створюють робочі місця, роблять внесок у нашу економіку та грають за правилами. Але деякі - ні, і це просто неправильно. Ми повинні вжити заходів, коли це відбувається, - наголосила Гарріс. Поширити

Вона протиставила свої пропозиції програмі республіканського конкурента Дональда Трампа.