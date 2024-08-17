В отчете кандидата в президенты на выборах в США, республиканца Дональда Трампа по своим финансовым делам, представленном в Офис США отмечается, что он имеет собственную зарегистрированную торговую марку в Украине и ряде других стран по всему миру.
Главные тезисы
- Дональд Трамп зарегистрировал торговую марку в Украине и других странах мира, что составляет значительную часть его бизнеса.
- Финансовое состояние Трампа оценивается в 6,5 млрд долларов, превосходя других политических оппонентов.
- Камала Харрис предлагает политику экономического роста и борьбы с антиконкурентными практиками, в то время как Трамп предоставляет налоговые льготы миллиардерам.
- В ходе президентской кампании Трамп и Харрис выдвигают свои экономические стратегии, различающиеся по подходу к налоговой политике и борьбе с экономическими проблемами.
Что известно о бизнесе Трампа, в частности, в Украине
Как отмечают журналисты издания, Трамп заработал сотни тысяч долларов на продажах брендированной Библии с собственной подписью.
Кроме этого, Трамп также имеет бизнес в Украине, где у него зарегистрирована торговая марка, а также в таких странах как Китай, Саудовская Аравия, Иран и Израиль.
Миллионы долларов экспрезидент хранит в криптовалюте, а также владеет золотыми слитками на шестизачные суммы. Однако и долги у Трампа немалые: за клевету и мошенничество он должен оплатить штрафы около полумиллиарда долларов.
Однако при этом Трамп значительно богаче его политических оппонентов и соратников.
Состояние Трампа в общей сложности достигает 6,5 млрд долларов: для сравнения Камала Гаррис владеет имуществом и активами на 8 млн, Джей Ди Венс задекларировал 4 млн в американской валюте, а Тим Уолз на их фоне фактически беден - всего 330 тыс долларов.
Что говорит оппонент Трампа на выборах Камала Харрис
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обещает построить "экономику возможностей", направленную на преодоление инфляции посредством масштабных субсидий и налоговых льгот.
Она предлагает сократить бюрократические механизмы для снижения стоимости жизни в США, продолжить расследование по антиконкурентному поведению в сфере поставок продуктов питания, а также предложить федеральный запрет на завышение цен на продукты питания.
Она противопоставила свои предложения программе республиканского конкурента Дональда Трампа.
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