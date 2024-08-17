В отчете кандидата в президенты на выборах в США, республиканца Дональда Трампа по своим финансовым делам, представленном в Офис США отмечается, что он имеет собственную зарегистрированную торговую марку в Украине и ряде других стран по всему миру.

Что известно о бизнесе Трампа, в частности, в Украине

Как отмечают журналисты издания, Трамп заработал сотни тысяч долларов на продажах брендированной Библии с собственной подписью.

Кроме этого, Трамп также имеет бизнес в Украине, где у него зарегистрирована торговая марка, а также в таких странах как Китай, Саудовская Аравия, Иран и Израиль.

Миллионы долларов экспрезидент хранит в криптовалюте, а также владеет золотыми слитками на шестизачные суммы. Однако и долги у Трампа немалые: за клевету и мошенничество он должен оплатить штрафы около полумиллиарда долларов.

Однако при этом Трамп значительно богаче его политических оппонентов и соратников.

Состояние Трампа в общей сложности достигает 6,5 млрд долларов: для сравнения Камала Гаррис владеет имуществом и активами на 8 млн, Джей Ди Венс задекларировал 4 млн в американской валюте, а Тим Уолз на их фоне фактически беден - всего 330 тыс долларов.

Что говорит оппонент Трампа на выборах Камала Харрис

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обещает построить "экономику возможностей", направленную на преодоление инфляции посредством масштабных субсидий и налоговых льгот.

Камала Харрис

Вашей зарплаты должно быть достаточно, чтобы обеспечить вам и вашей семье хорошее качество жизни… Например, ни один ребенок не должен расти в нищете. К примеру, после лет тяжелого труда вы должны иметь возможность достойно выйти на пенсию, и иметь возможность вступить в профсоюз, если захотите, - отметила Харрис. Поделиться

Она предлагает сократить бюрократические механизмы для снижения стоимости жизни в США, продолжить расследование по антиконкурентному поведению в сфере поставок продуктов питания, а также предложить федеральный запрет на завышение цен на продукты питания.

Послушайте, я знаю, что большинство предприятий создают рабочие места, вносят вклад в нашу экономику и играют по правилам. Но некоторые – нет, и это просто неправильно. Мы должны принять меры, когда это происходит, – подчеркнула Харрис. Поделиться

Она противопоставила свои предложения программе республиканского конкурента Дональда Трампа.