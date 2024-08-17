Трамп зарегистрировал торговую марку в Украине
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Трамп зарегистрировал торговую марку в Украине

Дональд Трамп
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Источник:  The Guardian

В отчете кандидата в президенты на выборах в США, республиканца Дональда Трампа по своим финансовым делам, представленном в Офис США отмечается, что он имеет собственную зарегистрированную торговую марку в Украине и ряде других стран по всему миру.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп зарегистрировал торговую марку в Украине и других странах мира, что составляет значительную часть его бизнеса.
  • Финансовое состояние Трампа оценивается в 6,5 млрд долларов, превосходя других политических оппонентов.
  • Камала Харрис предлагает политику экономического роста и борьбы с антиконкурентными практиками, в то время как Трамп предоставляет налоговые льготы миллиардерам.
  • В ходе президентской кампании Трамп и Харрис выдвигают свои экономические стратегии, различающиеся по подходу к налоговой политике и борьбе с экономическими проблемами.

Что известно о бизнесе Трампа, в частности, в Украине

Как отмечают журналисты издания, Трамп заработал сотни тысяч долларов на продажах брендированной Библии с собственной подписью.

Кроме этого, Трамп также имеет бизнес в Украине, где у него зарегистрирована торговая марка, а также в таких странах как Китай, Саудовская Аравия, Иран и Израиль.

Миллионы долларов экспрезидент хранит в криптовалюте, а также владеет золотыми слитками на шестизачные суммы. Однако и долги у Трампа немалые: за клевету и мошенничество он должен оплатить штрафы около полумиллиарда долларов.

Однако при этом Трамп значительно богаче его политических оппонентов и соратников.

Состояние Трампа в общей сложности достигает 6,5 млрд долларов: для сравнения Камала Гаррис владеет имуществом и активами на 8 млн, Джей Ди Венс задекларировал 4 млн в американской валюте, а Тим Уолз на их фоне фактически беден - всего 330 тыс долларов.

Что говорит оппонент Трампа на выборах Камала Харрис

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обещает построить "экономику возможностей", направленную на преодоление инфляции посредством масштабных субсидий и налоговых льгот.

Харрис обещает возобновить рост экономики США и критикует Трампа
Камала Харрис

Вашей зарплаты должно быть достаточно, чтобы обеспечить вам и вашей семье хорошее качество жизни… Например, ни один ребенок не должен расти в нищете. К примеру, после лет тяжелого труда вы должны иметь возможность достойно выйти на пенсию, и иметь возможность вступить в профсоюз, если захотите, - отметила Харрис.

Она предлагает сократить бюрократические механизмы для снижения стоимости жизни в США, продолжить расследование по антиконкурентному поведению в сфере поставок продуктов питания, а также предложить федеральный запрет на завышение цен на продукты питания.

Послушайте, я знаю, что большинство предприятий создают рабочие места, вносят вклад в нашу экономику и играют по правилам. Но некоторые – нет, и это просто неправильно. Мы должны принять меры, когда это происходит, – подчеркнула Харрис.

Она противопоставила свои предложения программе республиканского конкурента Дональда Трампа.

Он планирует год от года предоставлять миллиардерам значительные налоговые льготы. И он планирует сократить корпоративные налоги более чем на $1 трлн, даже несмотря на то, что они получают рекордную прибыль. И это вдобавок к сокращению налогов на $2 трлн, которое он уже подписал как президент, и которое, кстати, в подавляющем большинстве досталось самым богатым американцам и корпорациям. Я думаю, если вы хотите знать, кто о ком заботится, посмотрите, за кого он борется, – подчеркнула Харрис.

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